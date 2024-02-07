G.E.M.預告2025前啟德開演唱會 網民望開十場親回：有冇咁多人嚟？

鄧紫棋(G.E.M.)自從在2014年參加内地節目《我是歌手》第二季後火速爆紅，並主力於內地發展，已多年沒有回港表演的她，日前獲邀成為國際邁亞密與香港隊球賽的表演嘉賓。由於美斯最終缺陣，場內不少球迷不滿而離場，大會安排G.E.M.壓軸出場時，已近4成人離開，而G.E.M.依舊笑容滿面唱出《Amazing Grace》及以西班牙語唱出她的作品《Gloria》，大曬唱功，獲不少觀眾激讚，並問她何時會在港開演唱會。
G.E.M.上次在香港開演唱會已是17年的《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》，有網民在社交網貼出短片，表示：「出道聽到依加，希望你會再喺香港開演唱會。」並得到G.E.M親自轉發及回覆︰「一定會開！我會等啟德體育場完工。」據知，啟德體育園目前仍在興建當中，其主場館有5,0000座位，是亞洲國際博覽館的3倍，場地預計今年底完工。
其後，G.E.M.再於社交網大玩「你問我答」跟網民互動，有網民就問到：「香港演唱會係咪要等到2025？」她回覆：「我希望快D!!!」有人問到是否確實會在啟德開演唱會，G.E.M.表示：「好想係，不過都要睇下幾時起完，有D驚太耐。」當有網民問：「香港可唔可以開十場？」她則笑言：「有冇咁多人嚟先？」她更表示將會唱《天空沒有極限》廣東話版，至於，有人提議不如去紅館開，她就回覆：「都唔係唔得……但係我個LED 20米高……紅館嘅話要縮細成套舞台，同埋紅館個期都幾爆。」