G.E.M.預告2025前啟德開演唱會 網民望開十場親回：有冇咁多人嚟？

鄧紫棋(G.E.M.)自從在2014年參加内地節目《我是歌手》第二季後火速爆紅，並主力於內地發展，已多年沒有回港表演的她，日前獲邀成為國際邁亞密與香港隊球賽的表演嘉賓。由於美斯最終缺陣，場內不少球迷不滿而離場，大會安排G.E.M.壓軸出場時，已近4成人離開，而G.E.M.依舊笑容滿面唱出《Amazing Grace》及以西班牙語唱出她的作品《Gloria》，大曬唱功，獲不少觀眾激讚，並問她何時會在港開演唱會。

G.E.M.上次在香港開演唱會已是17年的《G.E.M. Queen Of Hearts 世界巡迴演唱會》，有網民在社交網貼出短片，表示：「出道聽到依加，希望你會再喺香港開演唱會。」並得到G.E.M親自轉發及回覆︰「一定會開！我會等啟德體育場完工。」據知，啟德體育園目前仍在興建當中，其主場館有5,0000座位，是亞洲國際博覽館的3倍，場地預計今年底完工。