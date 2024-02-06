熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-06 17:16:36

Josh Brolin受訪不排除Thanos重生 回歸Marvel電影世界

分享：
生活

Josh Brolin接受Comic Book訪問時，指Thanos有機會回歸Marvel電影系列。

Marvel電影終極奸角Thanos的扮演者Josh Brolin，近日接受外國媒體Comic Book的訪問，談到Thanos有可能在Marvel電影中回歸。他說：「我聽到有傳言說Thanos將重返Marvel電影。而且會在另一個宇宙中出現。」他表示，不知道Marvel是否會讓Thanos回歸，他笑著說：「我曾經聽過人說，Thanos會是被殺最多次的Marvel反派。」

生活

Chris Evans稱，有可能回到《復仇者聯盟》的劇組。

有可能在另一宇宙重生

Thanos是Marvel系列的終極反派，在劇中試圖終結世界，但在電影《復仇者聯盟：終局之戰》(2019)中，被一眾超級英雄擊敗，粉身碎骨而死。在《奇異博士2：失控多元宇宙》(2022)中，曾提到Thanos已於另一個平行宇宙死去。除了Thanos有可能回歸，有傳言稱，由於Marvel電影系列票房表現不佳，因此一眾舊《復仇者聯盟》成員有可能回歸。

 

 

生活

其實在《奇異博士2》中，以埋下Thanos有可能重生。

美國隊長收到風要救亡

據說在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，已經死亡的Iron Man(Robert Downey Jr.飾演)和黑寡婦(Black WidowScarlett Johansson飾演)，均被列入回歸名單。去年11月，飾演美國隊長(Captain America)的Chris Evans，曾接受網上媒體The View訪問，回答關於重返Marvel電影系列的可能，「我不會說永遠不會，但回答時必須非常謹慎。 」答得非常留有餘地的他說：「(美國隊長)對我來說是一個非常重要的角色，所以必須有良好的感覺才回歸。」

生活

Iron Man、黑寡婦會是Marvel救亡的手段之一。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受