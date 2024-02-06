Josh Brolin受訪不排除Thanos重生 回歸Marvel電影世界

Josh Brolin接受Comic Book訪問時，指Thanos有機會回歸Marvel電影系列。

Marvel電影終極奸角Thanos的扮演者Josh Brolin，近日接受外國媒體Comic Book的訪問，談到Thanos有可能在Marvel電影中回歸。他說：「我聽到有傳言說Thanos將重返Marvel電影。而且會在另一個宇宙中出現。」他表示，不知道Marvel是否會讓Thanos回歸，他笑著說：「我曾經聽過人說，Thanos會是被殺最多次的Marvel反派。」

Chris Evans稱，有可能回到《復仇者聯盟》的劇組。

有可能在另一宇宙重生 Thanos是Marvel系列的終極反派，在劇中試圖終結世界，但在電影《復仇者聯盟：終局之戰》(2019)中，被一眾超級英雄擊敗，粉身碎骨而死。在《奇異博士2：失控多元宇宙》(2022)中，曾提到Thanos已於另一個平行宇宙死去。除了Thanos有可能回歸，有傳言稱，由於Marvel電影系列票房表現不佳，因此一眾舊《復仇者聯盟》成員有可能回歸。

美國隊長收到風要救亡 據說在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，已經死亡的Iron Man(Robert Downey Jr.飾演)和黑寡婦(Black Widow，Scarlett Johansson飾演)，均被列入回歸名單。去年11月，飾演美國隊長(Captain America)的Chris Evans，曾接受網上媒體The View訪問，回答關於重返Marvel電影系列的可能，「我不會說永遠不會，但回答時必須非常謹慎。 」答得非常留有餘地的他說：「(美國隊長)對我來說是一個非常重要的角色，所以必須有良好的感覺才回歸。」