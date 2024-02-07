MIRROR今年4月登陸北美開巡唱 Ian陳卓賢預告出新歌︰進度良好

MIRROR開足16場的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》圓滿結束，並將於下月到倫敦和曼徹斯特舉行世界巡迴演唱會，昨日主辦方再宣布MIRROR將於2024年4月5日、9日、13日及17日分別於三藩市、洛杉磯、紐約及多倫多舉行演唱會，令一眾北美鏡粉（粉絲暱稱）都非常期待。

演唱會結束後，12子都陸續投入各自的工作，繼姜濤、Anson Lo、Edan日前為電影《盜月者》積極宣傳後，成員陳卓賢（Ian）亦已投入工作，並預告為新歌努力創作。今日（7日）凌晨，他在社交網貼出自拍照，並表示︰「Hi！第一隻歌都仲未出嘅時候，已經做緊第二隻，呢個感覺很好。報告完畢，bye！進度良好！ Goodnight！」令廣大Hellosss（Ian粉絲暱稱）大呼期待。