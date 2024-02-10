熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-10 23:09:10

MIRROR龍年最想要健康 Edan兩條線姜濤盧瀚霆Jeremy病住過新年

分享：

姜濤、Anson Lo及Edan出席《盜月者》首影，三人先後病倒。

MIRROR成員今個農曆新年應該最想要身體健康，姜濤早前出席活動時不停咳，他表示只是轉天氣出現敏感。昨日他在社交平台上載大堆藥丸照片，留言表示「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥，好啦！我要消失了bye~」

姜濤透露自己病倒。

Anson Lo發高燒

當日與姜濤一齊出席活動的盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)亦先後病倒，Anson Lo在IG story上載一碗粥的照片，留言自爆在演唱會時已經生病，他說︰「生病的第二天~16場演唱會時不停服西藥，想盡辦法抑制住病菌，完show後繼續服藥撐着三日工作，接着連續三日排舞和工作，再準備ALLOVER Boxset和Chapter 4事宜，昨天終於抑制不住病菌了。」

之後他再打上「豐衣『弱』食，吃了粥、服了藥，現在要再睡一下~」不過，他事後再出PO修正，表示自己發燒搞到字都打錯。

Edan Frankie一齊兩條線

至於Edan則在社交平台上載自己的檢測出現兩條線的結果，他留言說︰「新年快樂今鋪真係我最紅我個快測最紅！ 今日屋企全家人食團年飯，我就自己一個食外賣，我就係咁特立獨行，咁獨立，咁人棄我取新一年，我衷心祝大家，身體健康！！！真係最緊要！！！ #好似咁大個仔第一次過年病 #團年飯都食唔到 #大家要身體健康 #yt直播打陣機好冇」以往Edan新春都會到汪阿姐及羅家英的家中拜年，今年就無緣了。

Frankie(陳瑞輝)同告中招，並在EdanPO留言︰「same here身體健！」之後他在限時動態上載自己的檢測結果，同樣是兩條線，他tag了Edan的帳號留言問︰「個bb究竟關唔關你事，第3日仲好頑強，睇吓條線幾實＃新年快樂」

Jeremy病咗幾日

另一隊友李駿傑(Jeremy)同樣病倒，他留言說︰「病咗幾日仲以為今日都要係床上面度過好在今日舒服好多可以同屋企人食個團年飯但身體都係好容易攰呢幾日Nana一路陪著我so sweet Anyway 祝大家都新年快樂身體健健康！」

Ad Block

Jeremy IG

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受