MIRROR龍年最想要健康 Edan兩條線姜濤盧瀚霆Jeremy病住過新年

MIRROR成員今個農曆新年應該最想要身體健康，姜濤早前出席活動時不停咳，他表示只是轉天氣出現敏感。昨日他在社交平台上載大堆藥丸照片，留言表示「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥，好啦！我要消失了bye~」

Anson Lo發高燒 當日與姜濤一齊出席活動的盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)亦先後病倒，Anson Lo在IG story上載一碗粥的照片，留言自爆在演唱會時已經生病，他說︰「生病的第二天~16場演唱會時不停服西藥，想盡辦法抑制住病菌，完show後繼續服藥撐着三日工作，接着連續三日排舞和工作，再準備ALLOVER Boxset和Chapter 4事宜，昨天終於抑制不住病菌了。」 之後他再打上「豐衣『弱』食，吃了粥、服了藥，現在要再睡一下~」不過，他事後再出PO修正，表示自己發燒搞到字都打錯。

Edan Frankie一齊兩條線 至於Edan則在社交平台上載自己的檢測出現兩條線的結果，他留言說︰「新年快樂！今鋪真係我最紅！我個快測最紅！ 今日屋企全家人食團年飯，我就自己一個食外賣，我就係咁特立獨行，咁獨立，咁人棄我取！新一年，我衷心祝大家，身體健康！！！真係最緊要！！！ #好似咁大個仔第一次過年病 #團年飯都食唔到 #大家要身體健康 #yt直播打陣機好冇」以往Edan新春都會到汪阿姐及羅家英的家中拜年，今年就無緣了。 Frankie(陳瑞輝)同告中招，並在Edan的PO留言︰「same here，身體健康！」之後他在限時動態上載自己的檢測結果，同樣是兩條線，他tag了Edan的帳號留言問︰「個bb究竟關唔關你事，第3日仲好頑強，睇吓條線幾實＃新年快樂」

Jeremy 病咗幾日 另一隊友李駿傑(Jeremy)同樣病倒，他留言說︰「病咗幾日，仲以為今日都要係床上面度過，好在今日舒服好多，可以同屋企人食個團年飯，但身體都係好容易攰，呢幾日Nana一路陪著我，so sweet ！Anyway 祝大家都新年快樂！身體健健康康！」