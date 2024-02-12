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娛樂
2024-02-12 19:53:31

Taco黃泓祖化身盆菜店員工學「打盆」 CotaBoii粉絲見面會獲《造星V》戰友撐場

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Taco(左)跟從盆菜店負責人Amy(右)學「打盆」

Taco(左)跟從盆菜店負責人Amy(右)學「打盆」

ViuTV全新節目《新年流流返乜工》將於今晚(12日)起開播，節目由李芯駖(芯駖)、黃泓祖(Taco) 、林昆樂(Stick)和岑樂怡(阿妹)擔任主持，為介紹與農曆新年相關的職業，更會化身花農、獅頭紮作、盆菜店員、年宵擺攤等，親身感受這群人對工作的熱誠，讓觀眾細看佳節與親朋好友團聚的背後，藏着多少職人的犧牲和付出。

Taco(左)跟從盆菜店負責人Amy(右)學「打盆 Taco化身盆菜店員工。 Taco化身盆菜店員工，落手落腳學打盆。 Taco化身盆菜店員工，落手落腳學打盆。

體驗默默耕耘精神

今晚播出的第一集，主持人Taco將化身盆菜店員工，跟從盆菜店負責人Amy從凌晨四點開始工作，準備數百個盆菜，期間了解到盆菜的講究和意義，也體會到盆菜店員工的默默耕耘。盆菜在農曆新年儼然是一道不可或缺的菜式，首次體驗盆菜製作的Taco坦言自己不夠信心，Taco指：「我會盡力去試下，唔想未試就話唔得，我好想嗰日可以幫到佢地手，減輕佢地，做個合格嘅半日員工。」

Taco於本月初在中環 Basehall 舉行首個「Mr. Nobody - CotaBoii 粉絲見面音樂會」 Taco於本月初在中環 Basehall 舉行首個「Mr. Nobody - CotaBoii 粉絲見面音樂會」。 Taco於本月初在中環 Basehall 舉行首個「Mr. Nobody - CotaBoii 粉絲見面音樂會」。 Taco首辦粉絲見面音樂會，獲《全民造星V》的戰友撐場。 Taco首辦粉絲見面音樂會，獲《全民造星V》的戰友撐場。 Taco首辦粉絲見面音樂會，獲區子琳擔任嘉賓。

以Cotaboii名義推首支派台歌

另外， 已加盟Sony Music 全新音樂廠牌 Green Music 的Taco，今年初以CotaBoii名義率先推出首支派台歌Mr. Nobody》，歌曲MV上架一個月直衝17萬點擊，Taco於本月初在中環 Basehall 舉行首個「Mr. Nobody - CotaBoii 粉絲見面音樂會」，廣邀《全民造星V》的戰友齊齊包括Tomy (何家銘)Maico (鄭仲豪)Mark (陳鴻翔）、Lok Lok (羅樂)AB (Aaron Bosco)Jason Loi (雷濠權)Carson (李嘉俊) KaKit (鄧家杰)等演出，更合唱《造星》主題曲《前傳》。完騷後，CotaBoii 獲好友們搞笑送上超長紅色布條，喻意星途長紅，更用紅布包裹他全身，誓要由頭紅到尾。對於新歌獲不錯點擊，CotaBoii 坦言好開心，希望自己的音樂可以傳播到更多樂迷的耳中，讓更多人認識 Hip-Hop 音樂的文化。

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