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娛樂
2024-02-07 10:46:04

Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌唔打側手翻玩咀嘴 容祖兒登場遭強吻

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《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場，阿Sa與阿嬌唔打側手翻改玩咀嘴。(蘇文傑攝)

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場，阿Sa與阿嬌唔打側手翻改玩咀嘴。(蘇文傑攝)

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在昨晚(6日)於紅館舉行尾場，阿嬌(鍾欣潼)早前因身體不適取消打側手翻，當唱到《跅跅步哈姆太郎》時，她與阿Sa(蔡卓妍)玩互咀，隨即炒熱全場氣氛。演唱會3度encore，阿Sa與阿嬌請來好姊妹容祖兒(Joey)擔任嘉賓，更十分有默契地強吻對方，場面搞笑。至11時50分左右，以《天對地》為演唱會畫上圓滿句號。

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝)

演唱會後段，當Twins唱完《下一站天后》後，阿Sa談到當年Twins出道不足一年半便踩上紅館舞台舉行演唱會，創造樂壇奇蹟，她感觸表示，「22年後今日仲可以喺紅館開演唱會已經都係奇蹟，仲要14埸啊！其實一早確定咗話要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得佢哋兩個掂唔掂架，搞到我都質疑自己。如果我哋再會唔會再嚟支持先，講過要算數㗎。」兩人再次感謝粉絲多年來不離不棄。

 

容祖兒擔任演唱會特別嘉賓，遭阿Sa與阿嬌偷襲強吻。 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場，阿Sa與阿嬌感觸擁包。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場，容祖兒擔任特別嘉賓。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場，容祖兒擔任特別嘉賓。(蘇文傑攝)

見陳慧嫻睇騷 即興唱《跳舞街》

至encore環節，Twins在答謝環節，看到陳慧嫻坐在觀眾席上，阿Sa興奮表示對方是自己的成長回憶，又問慧嫻幾時再開演唱會，她與阿嬌即興合唱一小段《跳舞街》。其後，Sa與阿嬌與歌迷又大玩卡拉OK點歌，兩人唱完《你講你愛我》後，容祖兒以粉紅透視裝登場，與Twins合唱《隆重登場》及《你最紅》，Joey表示完騷要跟Twins去旅行，並大膽要求台下的英皇老闆楊受成贊助，阿Sa指老闆的口型答：「冇所謂！」3人馬上呼籲全場觀眾大聲說出：「多謝老闆楊受成。」Joey談到唔抵得全場不斷阿Sa與阿嬌互咀嘴，其間被兩位好姊妹偷襲強吻，頓時措手不及：「你哋好冇矜持囉！」場面搞笑，全場粉絲尖叫聲不絕。兩人與歌迷大合唱《風箏與風》結束演唱會，但大部分觀眾都高呼encore不肯離場，兩人換衫後再次上台合唱《天對地》結束演唱會。

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝) 《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會尾場。(蘇文傑攝)
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