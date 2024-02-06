九巴招標拆毀8公帑資助國產電容巴士　收益扣除成本全數交回政府

九巴早年獲政府全額資助3,120萬元，購買8部中國青年汽車超級電容巴士，並在2017年起於沙田的284線和啟德的5M線試驗，惟其製造商在2019年結業，8輛超級電容巴士其後相繼出現問題而停駛，至日前九巴為該8輛巴士招標，進行拆毀或出口用途。

電容巴士20分鐘充電僅行30公里

九巴今日(6日)稱，超級電容巴士在20分鐘完全充電後，只可行駛20至30公里，因此需要在巴士站或總站安裝較大型的充電設施，以便在營運期間補充電力。換言之，其續航力遠不及目前兩小時完全充電後，便可行駛200至300公里的電池電動巴士。