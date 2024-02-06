九巴招標拆毀8公帑資助國產電容巴士　收益扣除成本全數交回政府

九巴早年獲政府全額資助3,120萬元，購買8部中國青年汽車超級電容巴士，並在2017年起於沙田的284線和啟德的5M線試驗，惟其製造商在2019年結業，8輛超級電容巴士其後相繼出現問題而停駛，至日前九巴為該8輛巴士招標，進行拆毀或出口用途。
電容巴士20分鐘充電僅行30公里
九巴今日(6日)稱，超級電容巴士在20分鐘完全充電後，只可行駛20至30公里，因此需要在巴士站或總站安裝較大型的充電設施，以便在營運期間補充電力。換言之，其續航力遠不及目前兩小時完全充電後，便可行駛200至300公里的電池電動巴士。
就較大型充電設施，九巴表示這牽涉是否有足夠空間及電力供應容許安裝，在尋找地點上有一定困難，另外亦要符合有關部門的標準和規格，相反電池電動巴士只需要在車廠等合適地點，安裝較小型的充電設備，便可滿足營運需要。九巴至今除了在沙田市中心和啟德德朗邨巴士站安裝電容巴士的充電設施外，未有再在其他巴士站安裝。
環保署批准按協議公開拍賣巴士
就有關招標拆毀的巴士由政府資助購買，九巴與環保署緊密商討後，獲批准按資助協議公開拍賣該批超級電容巴士，成功投標的公司須將其拆毀及妥善處理或作出口用途，收益扣除成本後將全數交回政府。