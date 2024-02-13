何文田新婚夫婦因事爭執　妻疑一怒之下取51萬元現金「派街坊」

何文田何文田邨景文樓一對新婚夫婦，日前懷疑因感情問題發生爭執，其中27歲患有思覺失調的妻子懷疑一怒之下，把30歲莫姓丈夫放在家中逾51萬元的港幣、日元和美元現金「畢生積蓄」，取至寓所附近「派街坊」。

事主發帖懇求街坊歸還

莫先生事後在facebook群組「何文田之友」發帖，懇求有份取錢的街坊可歸還金錢，又指自己銀行戶口只剩數千元，事件令他很多事情或要取消，包括新春拜年和9月擺酒。

事隔數日，今日(13日)有報道引述事主莫先生稱，涉款是他9年以來的積蓄，包括50萬港元、預備去旅行而兌換的約20萬日圓，以及500元美金，至今已有數名街坊向他歸還約4萬港元，慨嘆有份取錢的街坊如果還到一部分「已經感激萬分」。報道又指，莫生事後曾經報警求助，惟礙於妻子是自願派錢，因不涉刑事故只能備案處理。