熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-07 04:30:31
日報

倡存款保障額增至80萬元 存保會冀第四季生效 3年後再檢討

分享：
存款保障計劃

存保會︰新建議後，料獲全額保障比率增至逾92%存戶。

存款保障計劃內的存保額多年未有調整，香港存款保障委員會對計劃作優化建議，包括建議保障額上限提高至80萬元，獲保障的存戶比率因而增至92%，因要應付較高保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費。委員會主席劉燕卿表示，相信今次提出的優化建議有助確保計劃繼續符合國際標準，指會爭取在今年內落實，並在實施3年後再檢討，目標在隨後一年、即2028年完成檢討工作。

存款保障計劃下，如果存放在合資格存款的銀行倒閉，可以在銀行倒閉後的6星期內獲得最高達50萬港元的補償，而50萬元以下的存款可獲全數補償。但存保額上限逾十年未有調整，存保會自2021年起着手檢討整個存保計劃，去年曾展開為期3個月公眾諮詢，期間共收到33份意見書，存保會亦委託中大香港亞太研究所就主要優化建議做民調，綜合收到的意見書及民意調查結果，多項優化建議中，包括將上限由50萬元提升至80萬元。劉燕卿指，新建議相信能加強存戶保障，「水平已有六成升幅，不但能追上累積的通脹，更能將實際保障提升兩成，逾92%存戶能得到存納保障，高過國際所定90%標準。」

因應今次的調整，存保基金的規模亦會由63億元提升至82億元。存保會總裁陳羿指，相信在成本可控的情況下，加上銀行之間的競爭，可以盡量減低銀行將額外成本轉嫁至客戶。

存保會將向立法會提交條例草案

調高保障額的建議須經立法會修例，存保會將在未來數月向立法會提交條例草案，目標是分兩個階段實施，首階段將涵蓋新的保障額和籌備需時較短的優化措施，期望在今年第四季生效；涵蓋其他優化措施的第二階段預計於2025年初推出。為回應部分銀行的聲音，國際間存款保險的發展在未來數年存有不少變數，存保會亦將下次檢討定於2027年，即由每5年一檢縮減至3年，並計劃在隨後一年完成檢討工作。

Ad Block

香港銀行公會表示，業界會按照存款保障計劃的最新指引，全面落實細節，提升對存戶的保障。公會亦歡迎當局訂下路線圖，研究未來進一步優化計劃的可行性。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受