倡存款保障額增至80萬元 存保會冀第四季生效 3年後再檢討

存款保障計劃內的存保額多年未有調整，香港存款保障委員會對計劃作優化建議，包括建議保障額上限提高至80萬元，獲保障的存戶比率因而增至92%，因要應付較高保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費。委員會主席劉燕卿表示，相信今次提出的優化建議有助確保計劃繼續符合國際標準，指會爭取在今年內落實，並在實施3年後再檢討，目標在隨後一年、即2028年完成檢討工作。

存款保障計劃下，如果存放在合資格存款的銀行倒閉，可以在銀行倒閉後的6星期內獲得最高達50萬港元的補償，而50萬元以下的存款可獲全數補償。但存保額上限逾十年未有調整，存保會自2021年起着手檢討整個存保計劃，去年曾展開為期3個月公眾諮詢，期間共收到33份意見書，存保會亦委託中大香港亞太研究所就主要優化建議做民調，綜合收到的意見書及民意調查結果，多項優化建議中，包括將上限由50萬元提升至80萬元。劉燕卿指，新建議相信能加強存戶保障，「水平已有六成升幅，不但能追上累積的通脹，更能將實際保障提升兩成，逾92%存戶能得到存納保障，高過國際所定90%標準。」