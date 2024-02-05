全港一連5日大反黑拘185人 檢賭具煙花毒品

警方一連五日（2月1日至5日）在全港多區進行代號「犁庭掃穴」的執法行動，加強打擊三合會活動及堵截其收入來源，合共拘捕185人。

搜查近400個罪案黑點及娛樂場所 有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區及機動部隊人員突擊搜查合共392個罪案黑點及娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等。人員合共拘捕185人，包括94名本地男子、53名本地女子、五名內地男子 、22名內地女子、7名非華裔男子及4名非華裔女子，年齡介乎15至68歲，涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「製造危險藥物」 、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀詐騙」 、「無牌賣酒」、「管有爆竹煙花」、「非法禁錮」及「勒索」等罪行。