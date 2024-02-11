全港首輛氫能巴士展開道路測試，為啟航做最後準備。

城巴的零排放轉型計劃「#MissionZero」，旗下全港首輛雙層氫能巴士及全港首個加氫站自去年年底啟動後，團隊與各政府部門保持緊密溝通，並積極展開各項測試及人員培訓工作，為啟航做好準備。城巴欣然宣布進入啟航前的最後準備階段，氫能巴士已展開不載客道路測試，此乃香港史上首次有氫能車輛在道路上以氫能行駛，期間完整行駛巴士路線，模擬日後營運時的真實場景。
氫能巴士首次駛出西九龍車廠進行不載客道路測試，並安排於九龍市區的20號線來回行駛，此路線沿窩打老道來往九龍城、油麻地、旺角及深水埗區，過程順利。城巴目標於一個月內，安排氫能巴士於20號線啟航，為全港市民帶來嶄新的零排放選項，也是香港氫能發展向前邁進一大步。
城巴總經理（工程）蘇國健先生表示，道路測試能更深入了解氫能巴士表現，是投入服務前的最後準備工作：「氫能巴士在道路測試時，會面對不同真實路況，例如巴士站、交通燈、其他道路使用者等，也可能遇到交通擠塞。因此，道路測試有助團隊掌握更多工程及營運數據，為載客服務做好充分準備。」
在過去兩個多月，城巴按照氫能源跨部門工作小組及各政府部門要求，進行多項測試及培訓，確保氫能巴士安全、可靠：第一、氫能巴士於西九龍車廠內繞圈行駛滿200公里；第二、位於西九龍車廠的全港首個加氫站，已成功為氫能巴士多次加注氫氣；第三、城巴安排獨立第三方機構為氫能巴士行駛的每條路線進行量化風險評估；第四，首批氫能巴士導師及車長完成培訓順利誕生，他們熟知車輛性能及各項安全守則，城巴亦已指定認可人員操作加氫站等設備。
今次是香港首次引入氫能巴士，城巴理解審批程序需要較嚴謹及審慎，例如氫能巴士每條行駛的路線均需要進行獨立量化風險評估。展望未來，我們熱切期待建基於首輛氫能巴士的成功經驗，各項審批程序簡化能進一步推動氫能車市場的普及化。