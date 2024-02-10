公共福利金計劃｜生果金/傷殘津貼/高齡津貼申請指引、金額及申請表一覽

香港政府一向為合資格居民提供福利，公共福利金計劃（英文︰Social Security Allowance Scheme）包括高齡津貼、俗稱「生果金」的長者生活津貼、傷殘津貼等，《am730》為讀者整理有關申請指引、金額及申請表，以及津貼發放的安排。

公共福利金計劃｜公共福利金是甚麼？

據社會福利署網站表示，公共福利金計劃是為年齡65歲或以上或嚴重殘疾的香港居民，每月提供現金津貼，以應付因年老或嚴重殘疾而引致的特別需要。計劃包括高齡津貼、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、廣東計劃及福建計劃。

社署又表示，申請計劃下的高齡津貼及傷殘津貼的人士，均無須接受經濟狀況調查。

公共福利金計劃｜申請資格

據社會福利署網站指，申請人必須附合以下資格：

已成為香港居民最少7年；及在緊接申請日前連續居港最少1年（在該年內如離港不超過90天，亦視為符合連續居港1年的規定）



於領款期間，繼續在香港居留（不適用於廣東計劃／福建計劃）

在本計劃下只可領取一種津貼及沒有領取綜合社會保障援助

並非受合法羈留或在懲教院所服刑

若申請高齡津貼：

需年齡70歲或以上

若申請普通傷殘津貼：

經由衞生署署長或醫院管理局行政總裁證明為嚴重殘疾；及嚴重殘疾情況將持續不少於6個月

若申請高額傷殘津貼：

除要符合普通傷殘津貼的資格外，還須經由衞生署署長或醫院管理局行政總裁證實在日常生活中需要他人不斷照顧；及並沒有在受政府資助的院舍(包括津助／合約院舍及參與不同買位計劃院舍的資助宿位)或醫院管理局轄下所有的公立醫院及機構接受住院照顧，或在教育局轄下的特殊學校寄宿

若申請長者生活津貼：

年齡65歲或以上的申請人而每月入息及資產並沒有超過規定的限額

若申請廣東計劃及福建計劃：

參閱以下網址（廣東計劃／福建計劃）