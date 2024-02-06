公屋「幸福設計」指引今年推出　何永賢：盼讓居民驕傲講出住過邊條屋邨

房屋局局長何永賢接受報章專訪時指，正制定公共房屋「幸福設計」指引，在今年推出，期望改善建屋規劃，研究日後在公營房屋注入8項元素，包括樂齡、跨代共融、社區聯繫、活力、綠色、城市連結、配套和形象，房屋局目前選定5條屋邨試行，其中之一是沙田美林邨。她說：「屋邨旁邊有條明渠，渠務署計劃綠化河道，可研究把屋邨變靚，予人耳目一新感覺。」

何永賢解釋，「幸福設計」指引可用於舊屋邨復修，現正委聘顧問收集居民意見，盼改善屋邨休憩空間環境，期望有10條屋邨可透過新計劃提升屋邨形象，突出屋邨個性。她強調，公共屋邨是基層居民的落腳點，住戶隨家庭發展，日後於社會不斷向上流，或「轉租為買」改住居屋以至私樓，冀注入「幸福設計」後，可提升居民歸屬感。她說：「讓居民好驕傲咁講出，自己住過邊條屋邨，讓人留住這些回憶，鼓勵社會流動。」

此外，何永賢表示要保障公屋戶幸福安居，必須大力打擊濫用，鼓勵居民「篤灰」舉報，申張正義，又盼日後「樂建居」計劃，私人參建居屋可引入全新開則，讓買家有得揀。

樓市 會否 短期「撤辣」？何：待財政司長籌劃

對於公屋租金下次調整期9月生效，何永賢指以往推出的寬免措施，例如免租1個月，是特殊措施，若變成恆常化，將不利房委會財政健康。被問到政府會否在短期撤銷樓市「辣招」，何永賢稱有待財政司司長籌劃，指在《財政預算案》月底發表前，都不會具體評論，僅強調政府一直關注樓市，目前樓市正在鞏固、健康調節中，樓價跌幅正逐步收窄，會利用數據回應外界期望。