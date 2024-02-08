熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-08 15:15:00

六合彩新春金多寶｜情人節攪珠頭獎獎金料達1.18億　即睇幸運號碼

分享：
六合彩新春金多寶｜2.14情人節攪珠，頭獎一注中料可袋1.18億。(資料圖片)

六合彩新春金多寶｜2.14情人節攪珠，頭獎一注中料可袋1.18億。(資料圖片)

農曆新年將至，馬會網站顯示六合彩新春金多寶將於情人節、即2月14日年初五攪珠，估計10元一注獨中頭獎，有機會袋走1.18億元。而在本周四(8日)晚攪珠後，各場外投注處、電話投注及數碼平台將售新春金多寶彩票，截止售票時間為攪珠當晚915分。六合彩新春金多寶將於85台（無綫財經體育資訊台）晚上9時30分直播。

六合彩新春金多寶｜最旺「29」

想過肥年中獎的人士記得留意以下幸運號碼，據馬會統計，六合彩新春金多寶自1986年來舉行過36次，當中「29」號共攪出10次，為新春金多寶最幸福號碼；其次是「3」及「11」號，各被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號各出現過8次，這些號碼可稱為「幸運號碼」，想一注獨得1億1千8百萬元六合彩頭獎獎金的朋友要留意。

49個號碼攪出次數。(馬會網頁截圖)

六合彩新春金多寶｜49個號碼攪出次數。(馬會網頁截圖)

六合彩新春金多寶｜22間場外投注處年初一服務

馬會22間場外投注處將於大年初一(10)由下午4時至晚上1130分提供服務。該22間場外投注處分別為觀塘廣場、大圍道、天水圍、屯門市廣場、筲箕灣寶文街、深水埗汝州街、將軍澳尚德、青衣城、黃大仙豪苑、大埔廣場、上水石湖墟、荃灣青山道、九龍城衙前塱道、葵涌榮芳路、旺角彌敦中心、灣仔軒尼詩道、香港仔田灣、西區屈地街、馬鞍山廣場、元朗青山公路、北角電氣道及中環士丹利街。

而其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間將安排如下：

六合彩新春金多寶｜馬會其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間。(馬會提供)

六合彩新春金多寶｜馬會其餘的場外投注處於農曆新年期間服務時間。(馬會提供)

六合彩新春金多寶｜十大幸運投注站▼

六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖） 六合彩｜十大幸運投注站（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受