去年2.3萬人被拒入境 較2019年低 郭俊峯：審批時加入國安風險評估

入境處總結去年工作情況。入境處表示，去年有逾2.3萬人被拒入境，佔訪港旅客數字不足0.07%，較2019年的0.1%低。入境處長郭俊峯表示，會全力支持和配合23條立法工作，審批簽證申請時會加入國安風險評估，防止危害國家安全人士入境。在審批各項人才入境計劃方面，去年共收逾22萬宗申請，約13萬宗獲批，遠超政府訂下的每年招攬3.5萬名人才的目標。

入境處表示，去年共有23,171人被拒入境，佔訪港旅客比例不足0.07%；2019年共有57,583人被拒入境，佔入境旅客約0.1%。政府正就基本法23條展出公眾諮詢，郭俊峯表示，入境處會全力支持和配合特區政府，推展《基本法》第23條的立法工作，按照法律和相關入境政策處理每宗申請，防止任何不受歡迎或危害國家安全的人士入境。被問到如何衡量申請人的風險，郭俊峯稱會視乎申請人的背景及言行是否構成國家安全風險。

去年各項人才入境計劃收 22 萬申請 逾半獲批 政府近年推出不同計劃積極搶人才，郭俊峯表示，去年收到超過22萬各項人才入境計劃的申請，13.5萬宗獲批，9萬名獲批人才已抵港。就「高才通」計劃而言，去年共有6.2萬人申請，共有4.9萬人獲批，而在本年1月則合共收到近4,800宗申請，逾4,700宗獲批。至於「優才計劃」方面，由於政府早前撤銷配額限制，故吸引大量人士申請，由去年1月至今，共接獲逾8萬宗申請，至今有1.3萬人獲批，郭俊峯表示正與勞福局商討，冀加快審批程序。 香港與內地去年初恢復通關。根據入境處數字，去年總出入境人次約2.12億，較去年上升39倍，已回復至2019年的七成。入境處預計，農曆新年期間將有750萬人次進出香港，其中600萬人次經陸路管制站出入境，處方已採取不同措施，包括增派300員工到不同口岸疏導人流。郭俊峯表示，期望香港居民的過關時間可維持在15分鐘內。政府計劃將來在皇崗口岸實施「一地兩檢」，郭俊峯表示，由於皇崗口岸目前尚在重建中，預計最快明年底才能推行相關措施。