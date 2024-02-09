去年2.3萬人被拒入境 較2019年少 郭俊峯：審批加入國安風險評估

入境處總結去年工作情況，去年有逾2.3萬人被拒入境，佔訪港旅客數字不足0.07%，較2019年的0.1%低。入境處長郭俊峯表示，會全力支持和配合23條立法工作，審批簽證申請時會加入國安風險評估，防止危害國家安全人士入境。在審批各項人才入境計劃方面，去年共收逾22萬宗申請，約13萬宗獲批，遠超政府訂下的每年招攬3.5萬名人才的目標。

入境處表示，去年共有23,171人被拒入境，佔訪港旅客比例不足0.07%；2019年共有57,583人被拒入境，佔入境旅客約0.1%。政府正就基本法23條展出公眾諮詢，郭俊峯表示，入境處會全力支持和配合特區政府，推展《基本法》第23條的立法工作，按照法律和相關入境政策處理每宗申請，防止任何不受歡迎或危害國家安全的人士入境。被問到如何衡量申請人的風險，他稱會視乎申請人的背景及言行是否構成國家安全風險。