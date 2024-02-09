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2024-02-09 04:31:53
日報

去年2.3萬人被拒入境 較2019年少 郭俊峯：審批加入國安風險評估

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入境處長 郭俊峯

郭俊峯介紹全新的申請個人證件服務站及領取個人證件服務站。(蘇文傑攝)

入境處總結去年工作情況，去年有逾2.3萬人被拒入境，佔訪港旅客數字不足0.07%，較2019年的0.1%低。入境處長郭俊峯表示，會全力支持和配合23條立法工作，審批簽證申請時會加入國安風險評估，防止危害國家安全人士入境。在審批各項人才入境計劃方面，去年共收逾22萬宗申請，約13萬宗獲批，遠超政府訂下的每年招攬3.5萬名人才的目標。

入境處表示，去年共有23,171人被拒入境，佔訪港旅客比例不足0.07%；2019年共有57,583人被拒入境，佔入境旅客約0.1%。政府正就基本法23條展出公眾諮詢，郭俊峯表示，入境處會全力支持和配合特區政府，推展《基本法》第23條的立法工作，按照法律和相關入境政策處理每宗申請，防止任何不受歡迎或危害國家安全的人士入境。被問到如何衡量申請人的風險，他稱會視乎申請人的背景及言行是否構成國家安全風險。

各項人才入境計劃收22萬申請 逾半獲批

政府近年推出不同計劃積極搶人才，郭俊峯稱，去年收到逾22萬相關申請，13.5萬宗獲批，9萬人已抵港。就「高才通」計劃，去年有6.2萬人申請，4.9萬人獲批，上月則收到近4,800宗申請，逾4,700宗獲批。至於優才計劃方面，因政府早前撤銷配額限制，吸引大批人申請，去年1月至今共接逾8萬宗申請，至今有1.3萬人獲批，郭俊峯稱正與勞福局商討，冀加快審批程序。

中港去年初全面恢復通關。按入境處數字，去年總出入境人次約2.12億，較前年升39倍，回復至2019年的七成。入境處預計，新春期間有750萬人次進出香港，其中600萬人次用陸路口岸，處方已採取不同措施，包括增派300名員工到不同口岸疏導人流。郭俊峯期望香港居民的過關時間可維持在15分鐘內。政府擬未來在皇崗口岸實施「一地兩檢」，他稱，由於皇崗口岸目前尚在重建中，預計最快明年底才能推行相關措施。

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將軍澳 入境處總部

將軍澳入境處新總部料6月11日投入服務。

此外，將軍澳入境處新總部預計6月11日投入服務，將設全新的「申請個人證件服務站」及「領取個人證件服務站」，前者可供市民申請身份證及特區護照，會以全自助形式遞交身份證申請，申請時將自助影相及打指模，毋須到登記室辦理手續。

市民即日起便可登入GovHK 香港政府一站通：網上預約申領身份證(人事登記辦事處)網站或透過入境處App程式，預約由6月11日起新總部辦理身份證申請。而現有觀塘辦事處的最後工作日為6月8日。至於位於觀塘宏利金融中心的觀塘(臨時)辦事處會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇不變。 

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