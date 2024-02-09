司法機構會再次試行網上直播法庭程序　直播2宗終審法院上訴案件

司法機構將會於3月和5月進行聆訊的2宗終審法院上訴案件，第2次試行網上直播法庭程序。
司法機構早前已於2宗，分別在1月10日及16日進行聆訊的終審法院案件，首次試行現場直播。為進一步測試技術和運作安排，包括可能需要安排遙距聆訊和另一種固定網格視圖的屏幕佈局，司法機構已選定另外2宗聆訊案件再次試行直播。司法機構完成第2次試行直播後會檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播司法程序的長遠安排。
冀增法庭程序透明度
司法機構指，司法公開是維持公眾對司法制度的信心及維護法治的基本原則。為進一步增加法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心，司法機構一直積極推動在法院大樓外現場直播選定的司法程序。
公眾人士可在終審法院網站觀看該兩宗選定案件的網上直播。網上直播結束後，相關視頻會上載至終審法院網站，並在聆訊日之後保存3天，提供彈性以方便重看。公眾人士包括傳媒，不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以防止未經授權對直播內容進行錄製、截屏及非法發布。任何人未經法庭事先批准而記錄、編輯或轉播現場直播內容即屬藐視法庭，或以侵犯版權論。警告信息會在現場直播及重播視頻時於終審法院網站顯示。