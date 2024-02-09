墮假公安騙案 61歲科研婦失3100萬

小心騙子！小心騙子！小心騙子！重要的事情要講三次，但騙子仍不斷成功呃錢。深水埗警區刑事部打擊詐騙案及洗黑錢案，拘捕103人，大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關；375名受害人總損失金額近1.8億元，單一最大宗一名61歲從事科研女子，遇假公安電話失款3,100萬元。警方呼籲市民切勿租、借或賣銀行戶口，免墮法網。

被捕79男24女，年齡介乎15至75歲，報稱從事清潔工人、廚師、美容師和侍應等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪，大部分為傀儡戶口持有人，協助詐騙集團收取並處理贓款。初步調查發現，他們涉74宗詐騙案及洗黑錢案，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案，涉案金額近1.8億元。375名受害人損失金額介乎1,500元至3,100萬元不等。警方在行動中攔截騙款130萬元。