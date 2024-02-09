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2024-02-09 07:30:00

多元共融｜迪士尼伴你同行計劃 16年間助逾320名身心障礙者投身職場 創建傷建平等工作環境

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香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜（左）及「迪士尼伴你同行計劃」受惠者、現職樂園服裝部裁縫的梁寶琴（右）。（林靄怡攝）

香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜（左）及「迪士尼伴你同行計劃」受惠者、現職樂園服裝部裁縫的梁寶琴（右）。（林靄怡攝）

「多元、公平與共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DE&I）作為全球正在提倡的新職場文化，近年香港商界亦不乏在職場上實踐DE&I的經驗和案例。早於2007年，香港迪士尼樂園便已推行「迪士尼伴你同行計劃」，致力推動多元共融文化，為殘疾人士提供就業機會，創建傷建平等工作環境。計劃推行至今16年間，香港迪士尼已與超過30間非牟利機構合作，並成功聘請合共逾320名身心障礙人士，職位涵蓋前線崗位到需要特別技能。而本年度計劃更會提供合共超過40個職位空缺，將於315日截止申請。

 

陳茜：樂園唯才是用 清晰培訓指引 持續推動多元文化工作間

香港迪士尼樂園度假區多元共融、學習及發展總監陳茜（Vivian）指，香港迪士尼一直以「唯才是用」為宗旨，歡迎不同種族及背景人士加入團隊，並不設強制退休年齡，至今樂園的演藝人員來自超過43個不同國家及地區、說30種語言，年齡層更是跨越四代。

Vivian續指，「迪士尼伴你同行計劃」每年均吸引約200名身心障礙人士報名參加，而上屆則成功聘請32名身心障礙人士：「樂園在收到非牟利機構轉介的履歷後，會隨即進行內部遴選，為參加者配對合適的工作。而入選計劃並成為學員後，每位演藝人員入職前，我們都會安排相關的培訓，了解迪士尼文化和待客之道。相關的非牟利機構及社工亦會適時了解學員的工作狀況，提供合適的支援。」此外，為協助學員適應，計劃會採用漸進式設計，學員每月的工作時間會逐漸增加，需要輪班工作。

Vivian補充，為推動多元文化工作間，樂園亦會為現職的演藝人員持續提供培訓和教育，例如與與香港傷殘青年協會擕手為演藝人員舉辦「無障礙大使訓練計劃」，藉一系列共融工作坊，加強演藝人員對身體有障礙人士需求的認識。而辦公室亦會增設一些低地台的員工巴士、自動門、較低燈掣等，便利使用輪椅的同事。（林靄怡攝）

Vivian補充，為推動多元文化工作間，樂園亦會為現職的演藝人員持續提供培訓和教育，例如與與香港傷殘青年協會擕手為演藝人員舉辦「無障礙大使訓練計劃」，藉一系列共融工作坊，加強演藝人員對身體有障礙人士需求的認識。而辦公室亦會增設一些低地台的員工巴士、自動門、較低燈掣等，便利使用輪椅的同事。（林靄怡攝）

6個月培訓期學會更多車縫技巧 同事耐心指導相處和睦

現職樂園裁縫的梁寶琴，是一位聾人，經由龍耳Silence香港聾人及弱聽人士綜合服務中心的就業主任轉介參加此計劃，於20234月正式加入迪士尼，現職樂園服裝部裁縫，主要負責修改或修補衣服。對車縫服裝十分感興趣的寶琴，曾在皮革廠工作的經驗，使她得到面試機會，最終順利通過考核成為計劃下的學員。

寶琴是「迪士尼伴你同行計劃」下的受惠者之一。完成為期6個月的培訓期後，於2023年4月正式加入迪士尼，現職樂園服裝部裁縫，主要負責修改或修補衣服。（香港迪士尼樂園提供）

寶琴是「迪士尼伴你同行計劃」下的受惠者之一。完成為期6個月的培訓期後，於2023年4月正式加入迪士尼，現職樂園服裝部裁縫，主要負責修改或修補衣服。（香港迪士尼樂園提供）

寶琴直言，自己過往的求職之路絕不平坦，皆因大部分僱主均擔心與聾人難以溝通，而學習上亦難免會遇到困難。「很開心能夠通過『迪士尼伴你同行計劃』加入迪士尼，很感謝公司給我提供6個月的培訓期，對我有很大的幫助。整個培訓期讓我學了很多車縫技巧，之前未接觸過挑腳機、釘鈕機及閘骨機，現在學會使用了，例如將新的褲子依指定尺寸裁剪成適合長度，然後車縫或使用挑腳機處理。至於釘鈕則使用釘鈕機或用手釘，看鈕扣種類而定。」

寶琴除感謝公司提供適切培訓外，亦感謝同事耐心指導及幫忙，認為在迪士尼工作十分開心。（林靄怡攝）

寶琴除感謝公司提供適切培訓外，亦感謝同事耐心指導及幫忙，認為在迪士尼工作十分開心。（林靄怡攝）

夥伴評價：工作細心勤奮 積極發問專注力高

計劃下學員除了會接受在職培訓外，樂園亦會安排一名資深同事擔任學員的夥伴（Buddy），協助學員投入工作。寶琴的夥伴Ann表示，起初知道將要與聾人一起工作感到擔憂，害怕溝通會出現問題，特別當時正值疫情，工作期間需要佩戴口罩，或多或少會影響寶琴讀唇理解。及後在公司安排的培訓下，例如全組人員曾參加手語培訓班，Ann逐漸了解到不同身心有障礙人士的需要，明白聾人的特性、應如何協助他們投入工作，以及相處時有任何需要留意的事項等。

Ann眼中，寶琴是一位聽話且細心的同事，遇到問題會勇於向其他同事請教，她亦會隨身帶備筆記本作記錄及日常溝通之用。即便早前在籌備全新園區開幕期間，工作量有所增加，寶琴亦十分勤奮完成工作。Ann認為，寶琴雖然聽力有缺乏，但工作能力與常人無異，而正正是這個障礙，亦成就寶琴比他人有更高的專注力，能夠幫助團隊分擔工作。

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寶琴的夥伴Ann（右）表示，主要以手寫及示範與寶琴溝通，而寶琴的學習能力高，現時已可獨立完成縫補鈕釦等工作。（林靄怡攝）

寶琴的夥伴Ann（右）表示，主要以手寫及示範與寶琴溝通，而寶琴的學習能力高，現時已可獨立完成縫補鈕釦等工作。（林靄怡攝）

有興趣申請「迪士尼伴你同行計劃」（Disney Side-by-Side Journey）的人士，請經由機構轉介到香港社會服務聯會（社聯）或勞工處展能就業科，今年的計劃將於3月15日截止申請。

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