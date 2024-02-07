天氣｜天文台發寒冷天氣警告　料今晚至明早天氣顯著轉冷　年廿九及除夕市區最低11度 (更新)

天氣｜天文台指，本港今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨。(林俊源攝)

【16:28更新】天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港今晚至明早天氣顯著轉冷，而今日市區最低氣溫約14度。

天文台預料，明日市區氣溫介乎11至13度，新界再低兩三度。多雲，有幾陣雨，初時沿岸有薄霧，吹和緩至清勁偏北風。

【15:40更新】天文台發出特別天氣提示，指受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨，提醒市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。

據天文台最新預測，明日(7日)年廿九及除夕天氣寒冷及有幾陣雨，市區最低氣溫在11度左右，年初一早上仍然寒冷。農曆新年假期訲分時間有陽光，日夜溫差較大。