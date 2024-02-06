女子涉嫌非法售賣含禁用成分的減肥產品被捕　含西布曲明會增心血管疾病風險

衞生署今日就銷售2款分別名為「HOTCHA Botanical Beverage Mix chocolate with Morosil」及「HOTCHA Botanical Beverage Mix Hazelnut Coffee with Morosil」的減肥產品採取行動，該些產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分。行動中，1名40歲女子涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。

根據市民投訴，衞生署透過一個網上平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「西布曲明」。「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。