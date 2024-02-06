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2024-02-06 18:39:18

女子涉嫌非法售賣含禁用成分的減肥產品被捕　含西布曲明會增心血管疾病風險

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女子涉嫌非法售賣含禁用成分的減肥產品被捕　含西布曲明會增心血管疾病風險

女子涉嫌非法售賣含禁用成分的減肥產品被捕　含西布曲明會增心血管疾病風險

衞生署今日就銷售2款分別名為「HOTCHA Botanical Beverage Mix chocolate with Morosil」及「HOTCHA Botanical Beverage Mix Hazelnut Coffee with Morosil」的減肥產品採取行動，該些產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分。行動中，1名40歲女子涉嫌非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。

根據市民投訴，衞生署透過一個網上平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「西布曲明」。「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

最高可判監2年

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

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發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。

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