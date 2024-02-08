季候風增強年初一最低12度 李家超拋寶牒祈香港龍騰新程

受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港昨日顯注轉涼，天文台預計年廿九至大年初一天氣寒冷。天文台呼籲市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。特首李家超昨到大埔林村，向長者拜早年一起食盆菜，並祝願「本港龍騰新程，市民身體健康」，透露政府主要官員昨一連三日走訪全港18區 開展歲晚關愛家訪活動。

李家超昨早到大埔林村鍾屋村探訪村內長者，向他們送上福袋，之後又出席由大埔關愛隊舉辦盆菜宴，有逾百名長者出席。李家超與部分長者同枱食盆菜，他指，「很快就送兔迎龍。龍代表吉祥、活力。我入來時見到大家充滿活力，龍年希望大家更龍精虎猛，大家更龍騰高飛。」