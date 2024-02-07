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2024-02-07 17:56:01

寵物食品藏大麻花泰國運港　海關破兩案檢1200萬元貨拘3人

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首宗案件中檢獲的懷疑大麻花。

首宗案件中檢獲的懷疑大麻花。（政府新聞處圖片）

香港海關1月3日至昨日（6日）先後破獲兩宗販毒案件，檢獲市值共逾1,000萬元的懷疑毒品，包括約40公斤懷疑大麻花、約3公斤懷疑可卡因、約200克懷疑霹靂可卡因、約200克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具。行動中共拘捕懷疑涉案的兩男一女。

寵物食物內藏大麻花

於首宗案件中，海關1月3日透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場檢查一批從泰國到港，報稱載有寵物食物的海運拼裝貨物。經查驗後，海關人員發現約40公斤懷疑大麻花混集於寵物食物貨物內。跟進調查後，海關人員採取監控派遞行動，於1月22日在元朗拘捕一名55歲報稱司機的收貨男子。案件仍在調查中。

第二宗案件中檢獲的懷疑可卡因、懷疑霹靂可卡因及懷疑氯胺酮。

第二宗案件中檢獲的懷疑可卡因、懷疑霹靂可卡因及懷疑氯胺酮。（政府新聞處圖片）

紙袋內藏懷疑霹靂可卡因

於第二宗案件中，海關人員昨日傍晚在荃灣寶豐路一帶進行緝毒行動時，截查一名28歲女子，在其手持的紙袋內檢獲約50克懷疑霹靂可卡因，遂把她拘捕。其後，海關人員押解該名女子到附近一個村屋單位進行搜查，在單位內再檢獲約3公斤懷疑可卡因、約150克懷疑霹靂可卡因及約200克懷疑氯胺酮及一批毒品包裝工具，並在單位內再拘捕一名31歲懷疑涉案男子。二人報稱為無業的兩兄妹，已共同被控以一項販運危險藥物罪，當中28歲女子被加控一項販運危險藥物罪，二人明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。

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海關呼籲市民勿貪圖金錢而販毒

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

最高可被判終身監禁

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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