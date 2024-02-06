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2024-02-06 15:21:43

急症室次及非緊急病人新春期間等太久可申請退款　方便輕症到私營機構求診

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急症室次及非緊急病人新春期間24小時內未能應診可退款　方便輕症到私營機構求診(資料圖片)

急症室次及非緊急病人新春期間24小時內未能應診可退款　方便輕症到私營機構求診(資料圖片)

公立醫院急症室將於農曆新年期間採取特別安排，本周五至本月18日期間，第4及第5類，即次緊急和非緊急病人，如登記後認為等候需時太長，可在24小時內申請退回180元急症室收費，會盡量安排在1個月內退還款項。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，第1至第3類病人，即危殆、危急和緊急的病人，在急症室等候的時間一般不會長。新安排是為病人提供多一個選擇，希望方便輕症病人到私營醫療機構求診。他強調急症室是照顧嚴重和危急病人，是寶貴的醫療資源，呼籲市民患傷風感冒、擦傷等，可從其他途徑治療。

醫管局指不會鼓勵市民退款

醫管局行政總裁高拔陞強調，這是特殊安排，醫管局不會鼓勵市民退款，但曾經聽到市民聲音，非緊急病人等候多時都未能應診，即使想離開但又已繳費，所以醫管局提供多一個選擇。他說會觀察今次新措施的經驗，再決定日後是否可以作出同類安排。高拔陞指農曆新年期間，普通科門診名額會增至8,000個，並會加派人手處理。

盧寵茂指在4天農曆新年公眾假期，醫管局普通科門診會較往年加強服務，其中普通科門診會增加25%門診額，假期期間提供服務的診所由14間增加到18間，三方協作的中醫門診每日會設有1,800個資助服務名額；有近100間私營診所和醫院已表明會在長假期間提供服務，另外亦有超過250間中醫診所回覆指，會在初一至七延長服務。盧寵茂指，會在醫健通和HA Go手機應用程式，透過地圖形式展示假期期間提供服務的門診，方便市民查詢。

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盧寵茂指，農曆新年假期間會有寒流，氣溫再度下降，或導致呼吸道感染個案上升。雖然上月進入冬季流感季節以來，流感陽性比率近日下跌至4.9%，相信只是短暫波動，提醒冬季流感季節會維持8至10周。至於新冠污水監察數據目前趨於平穩，新變種病毒JN.1已完全取代XBB變種病毒株，預計春節假期或會引起另一波爆發，呼籲市民接種流感和新冠疫苗。 

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