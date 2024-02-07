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本地
2024-02-07 04:31:50
日報

擬與考學校考生承擔額外成本 兩內地學校設DSE考場

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文憑試 DSE

今屆中學文憑試將首度在香港以外地方設立試場。(資料圖片)

今屆中學文憑試(DSE)將有兩間內地「與考學校」，同時成為內地考場試點，110名中六生除英文口試外，可直接在內地應考而毋須來港，是首度在香港以外地方舉行文憑試。考評局將派員陪同押運公司運送試卷往返內地，又指將計劃向與考學校考生徵收附加費，收回在內地設立考場的額外成本。

深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，早前獲考評局接納為與考學校，兩校共110名文憑試考生下月將可原校應考筆試，涉及10個考試日，惟英文口試則要繼續赴港考試。筆試試卷會在文憑試開考前，由押運公司用設有全球定位系統的車輛，點對點從香港運到內地學校，其間考評局職員會全程陪同，又指兩地出入境部門已協調好清關手續，過關期間職員毋須離開試卷落車辦理出入境手續。

押運公司點對點運試卷往內地

兩間成為考場的學校已劃出考評局專用區域，內裡設有保密室存放試卷，並由考評局聘用的保安全天候駐守。考慮到運送試卷或受交通、天氣等因素影響，考評局決定不會每日運送試卷，考試結束後答卷亦會先在內地掃描存檔才運回，以防出現遺失等意外。

人手配置方面，考評局會在港聘用富經驗的試場主任，監考員則包括在港聘請和兩間與考學校交換出任的外校監考員，各內地試場亦會設立由考評局派員負責的指揮中心。在港聘用的考務人員，考評局會安排他們居於試場學校，至於在內地舉辦考試的成本，就計劃由內地考生繳付附加費承擔，收費港府將於日內刊憲。

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上月初考評局仍表示，將物色適合的本港試場予兩所內地與考學校考生應考，事隔一個月就突然宣布他們可留在內地應考。考評局發言人昨解釋，在內地考試的安排大前提是不得影響考試的公平、質素和可信的標準，運作細節亦要詳細計劃。當局在過去一個月，先後就試卷運送和保存進行演練，最終覺得沒有風險便批准內地考試的安排。

發言人強調，上月只是計劃未成熟而非沒有計劃，為免考生擔心故先行公布後備方案，即要他們來港應考，又說兩所學校校長都表示，基本上所有家長都希望考生在內地應考。

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