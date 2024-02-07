李家超林村拋寶牒祝香港龍騰新程　並率領關愛隊家訪送福袋

大埔林村今日起至年初四，一連7日舉辦「林村許願夜市」。行政長官李家超「落區」，到林村拋寶牒祈福，寫上「祝願香港龍騰新程，市民身體健康」。他亦在林村家訪，向長者送上福袋。李家超指很高興看到關愛隊在地區積極推動關愛氣氛，造福市民，期望他們繼續支援政府地區工作。
李家超今日率領民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱渝、大埔關愛隊等進行新春家訪。他們透過接觸居於林村一帶的長者，識別有需要支援或行動不便的公公婆婆，了解他們的需要。其中，李家超探望91歲的侯婆婆，指對方年事已高，但十分精靈。李家超和關愛隊成員向她送上福袋，並為她在家裡貼揮春，祝福婆婆龍年如意。
李家超與約百名長者吃盤菜
家訪後，李家超一行人到康樂中心與約百名林村的長者吃團年飯。他指吃盤菜期間，很多人都鼓勵他努力工作，他表示只要長者開心，自己就開心。而很多街坊的新年願望，除了希望身體健康，亦祝福香港越來越好，李家超表示這也是他的新年願望，「搞活」香港經濟、「搞好」民生，讓香港更勝從前。他將願望寫在寶碟上，一次就成功將寶牒拋上許願樹，指有許願樹的「加持」，以及特區政府與社會各界攜手努力，必定能願望成真。
民政及青年事務局局長麥美娟說，新一屆區議會已開始一系列工作，在第一次會議已提出要成立提振經濟小組，農曆新年前後有一系列活動，包括18區有歲晚關愛家訪，探望基層或少數族裔家庭。而「十八區日夜都繽紛」活動亦已開始，包括林村許願夜市、油尖旺會有跨年倒數、初一有花車巡遊，初二有煙花匯演等。至於基本法23條立法工作，麥美娟說，律政司及保安局近日為區議員進行了諮詢文件的導讀，區議員的職能要做到「上情下達、下情上報」，可以透過區議員收集及反映市民的意見。
大埔鄉事委員會主席林奕權希望活動可以吸引到比以往多20%至30%人流到林村，期望能振興經濟。他說場內有不同特色攤位，不擔心受市民北上潮影響。他指即使市民到內地消費，之後亦可以再到許願節，又說希望能夠吸引到內地客源。