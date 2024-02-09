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2024-02-09 12:27:12

李家超請傳訊助理及攝影師 月薪至少3萬5　需處事細心長時間工作｜Ray Online

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行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理及攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月。（資料圖片）

行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理及攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月。（資料圖片）

行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月，獲聘任者須於3月或4月上任，傳訊助理及攝影師月薪分別為3.5萬及4.35萬，能操流利廣東話及基本普通話，工作有條理、處事細心，能在有限的時間下完成工作；且願意長時間及不定時工作。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時局方的服務需求及受聘者的工作表現而定。如對職位有興趣，可於2月14日前遞交申請表格至香港添馬行政長官辦公室人事事務室，亦可經互聯網遞交申請。

行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理及攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月 行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理及攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月 行政長官李家超的辦公室最近招聘傳訊助理及攝影師，以非公務員合約條款聘任，為期12個月

要懂Adobe Premiere及Final Cut Pro

兩個職位均要求申請人在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績或在香港中學會考五科考獲E級或以上成績，或具同等學歷；亦要具備軟件操作技能，包括Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 和Final Cut Pro。具備在社交媒體操作方面的知識和經驗更佳。

傳訊助理方面，要求具備最少5年於本地或國際新聞機構從事圖像製作的全職工作經驗，及有為政府機構或非政府組織製作圖像的經驗。主要職責為協助傳訊組作出資料搜集和行政工作；進行圖像設計，包括提供設計概念，繪畫和修訂； 進行圖像技術處理，將作品在多媒體平台發佈，包括但不限於社交媒體平台、手機應用程式和網站等。

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攝影師方面，要具備最少8年從事專業攝影的全職工作經驗，及有為政府機構或非政府組織攝影的經驗。主要職責為基本的攝影或視像製作；協助妥善管理及保養有關之器材；圖像或影像修飾等。
 

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