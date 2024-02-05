機電署呼籲市民停用氣體煮食爐「節能環」

日前1名女子在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，機電署及海關今日(5日)呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」，以免發生一氧化碳中毒意外。機電署初步了解後，發現事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠的配件，加上室內通風不足，令室內一氧化碳水平上升引致意外。
事發爐頭加裝非原廠「節能環」配件
屯門醫院向衞生署衞生防護中心通報1宗一氧化碳中毒個案。1名70歲女子本月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即被送往屯門醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，病人情況穩定已出院。
經機電署初步檢查後，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，惟事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即於全港多區店鋪進行巡查，並未發現「節能環」在市面上出售。
機電署指早前已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，及後測試結果證明煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，亦沒有聲稱的節能效果。機電署呼籲，市民停止加裝或使用「節能環」等非爐具生產商供應的原廠配件，並在使用氣體煮食爐時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，以便有足夠空氣流通。