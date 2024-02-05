海洋公園推團園賀年2024活動 大型開運大鼓供遊人盡情擊鼓

大年初一將至，不少地方都已舉行農曆新年活動，增添節慶氣氛。海洋公園於本月10日至3月3日推出「團園賀年2024」活動，園區內設大型開運大鼓，供遊人盡情擊鼓，為龍年打響頭炮，祈願新一年好運亨通；財神爺還會隨時現身，與運財童子童女一起「福星出巡」。另外，香港老大街亦有五光十色的霓虹燈招牌進駐並設多長燈光秀，供人打卡。海洋公園表示，公園的龍年賀歲活動和推出的恆常體驗，都希望展現香港獨特文化面貌。
人人都想財神到，而海洋公園農曆新年期間，便請來財神爺與運財童子童女一起「福星出巡」，祝人人好運。遊人同時可到海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」，於金龍盤繞近的5米高開運大鼓下，便可敲響新春好意頭；而公園亦安排了「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演等傳統賀年節目。
香港老大街推全新恆常活動
另外，海洋公園的馬百良葯廠呈獻「香港老大街」亦會推出全新恆常活動「老大街霓虹璀璨盛會」，充滿個性琳琅滿目的霓虹燈招牌已進駐大街；大街每日三場的「霓虹閃爍匯演」燈光秀，霓虹燈會跟隨香港經典音樂產生變化，讓人如置身於80至90年代燈光璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。
香港老大街逢星期一至五亦會有超過十位演員，於每日下午5時起驚喜現身與訪客互動，一起玩賓果、拋豆袋等遊戲。而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節，呈獻多首流行經典金曲。與此同時，由公園吉祥物組成的最新樂團Ocean 6N1，在威威劇場的舞台上載歌載舞，每日於園內為訪客傾力獻上全新表演節目《超新星大比拼》。
公園會繼續發揮寓教於樂專長
海洋公園公司主席龐建貽表示，海洋公園是市民和遊客的新年好去處，配合政府發展特色主題旅遊的倡議，公園的龍年賀歲活動和全新推出的恆常體驗，都希望展現香港獨特文化面貌；公園在新的一年會繼續發揮寓教於樂的專長，為訪客創造更多特色休閒體驗。