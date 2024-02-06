海洋公園推「龍騰鳴鼓陣」賀新歲 霓虹映照香港老大街成新恆常活動

大年初一將至，不少地方將舉行農曆新年活動，增添節慶氣氛。海洋公園於本月10日至3月3日推出「團園賀年2024」活動，園區內設大型開運大鼓，供遊人盡情擊鼓，為龍年打響頭炮，祈願新一年好運；財神爺還會隨時現身，與運財童子童女「福星出巡」。香港老大街亦有五光十色的霓虹燈招牌進駐並設多場燈光秀，供人打卡。園方表示，龍年賀歲活動和推出的恆常體驗，希望展現香港獨特文化面貌。

新春講求好意頭，海洋公園農曆新年期間，便請來財神爺與運財童子童女一起「福星出巡」，祝願市民發財好運。遊人到海濱樂園廣場的「龍騰鳴鼓陣」，於金龍盤繞近5米高的開運大鼓下，敲響新春好意頭；而公園亦安排了「金龍獻瑞」舞龍巡遊和「獅躍龍門」醒獅表演等傳統賀年節目。