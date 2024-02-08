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2024-02-08 21:09:46

海關首設年宵攤位 與社福機構合辦慈善義賣

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海關與社福機構「生命熱線」攜手舉辦年宵慈善義賣。

海關與社福機構「生命熱線」攜手舉辦年宵慈善義賣。

海關自昨日(8日)起一連三天，在維多利亞公園年宵市場設置以「海關繽FUN慶龍年」為題的新春年宵攤位，並與社福機構「生命熱線」攜手舉辦年宵慈善義賣，活動由「香港海關青年發展計劃」(「Customs YES」)人員統籌，獲海關義工隊全力支持。海關關長何珮珊今日(8日)參觀年宵攤位，向在場市民送上新年祝賀，一起參與新春攤位遊戲，並向「生命熱線」義工了解年宵慈善義賣情況。

現場設有義賣及攤位遊戲

義賣物品包括「海關青年領袖團」熊公仔、禪繞藝術品和由各界善長捐贈物品組成的新春福袋，所籌得之善款將全數撥捐「生命熱線」，以支持其社區精神健康發展工作。海關版權及商標調查科高級監督蔣依莉表示，香港海關今年首次擺設年宵攤位，一方面是響應特區政府推出「18區日夜都繽紛」的活動，另一方面是希望透過攤位遊戲與市民互動，宣傳海關工作和「Customs YES」。是次活動邀請了「Customs YES」會員參與籌備工作，讓青少年發揮創意和團隊合作精神，並強化他們的主人翁意識，鼓勵他們主動關心社會，服務社群。

何珮珊參觀年宵攤位。 何珮珊參觀年宵攤位。 何珮珊參觀年宵攤位。 攤位設有遊戲及義賣。 攤位設有遊戲及義賣。 攤位設有遊戲及義賣。

海關未來將會繼續透過「Customs YES」更積極促進青少年與社區不同持份者的交流，培養他們的責任感與擔當意識。
 

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