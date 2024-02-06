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2024-02-06 15:25:00

消委會｜兔年十大消費新聞「JPEX案」登首位　垃圾徵費居次位

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消委會｜兔年十大消費新聞「JPEX案」登首位

消委會周二（6日）公布兔年十大消費新聞，其中由「JPEX案」登首位，「垃圾徵費」及「日出康城單位鑿穿主力牆」分別奪得第二及第三位，康城事件亦同時獲選為「最離譜」新聞；至於多項與疫後復甦相關的新聞亦進佔入選十大之列。

由消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉，共有4,620人投票，選出十宗轟動本地的消費新聞。

「JPEX案」登首位

當中去年轟動一時的「JPEX案」，多位知名人士相繼被捕，加上案件所涉及的總金額高達十多億元，「JPEX 客戶無法提幣遭證監點名警告 警方拘捕多名網紅及找 換店負責人涉串謀詐騙」最終以4,057票登上榜首，同時以壓倒性的3,284票，被推選為「最大快人心」消費新聞，得票率佔總投票人數 71%，反映消費者關注虛擬交易平台的安全及可靠性，亦期望監管機構對可疑平台採取行動。

而垃圾徵費將於今年內正式生效，「垃圾徵費延至2024年實施將設半年適應期」則以3,899票高票當選第2位，顯示消費者非常關心措施的推行細節。

住屋相關議題的「日出康城單位鑿穿主力牆 屋宇署下令還原」以3,213票成為第 3 位，並同時以1,846票獲選為「最離譜」消費新聞，事件亦引起社會關注樓宇結構安全問題。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）

疫後復甦相關的新聞進佔十大

與疫後復甦相關的新聞進佔十大，其中「口罩令實施近 3 年 終撤銷 政府推『開心香港』刺激經濟」以3,142票成為第4位，同時以1,984票成為「最抵讚」消費新聞，而「『香港夜繽紛』啟動設海濱、廟街夜市刺激消費」則以2,596票與「冒險樂園顧客『掟彩虹』頻擲界 質疑硬幣較中獎區域大報警」並列第7位；隨著消費活動增加，騙案亦大幅上升，「網騙電騙個案急增 手法層出不窮 騙徒以 AI 換臉換聲呃錢」以2,754票排第 6 位；「人工智能ChatGPT席捲全球政府、大學及各界紛紛研究應對措施」則以2,258票位列第9。

此外，「日本排放核廢水 港禁10都縣水產進口 本港市民再『盲搶鹽』囤貨」獲3,054票成第5位；「港燈人為駁錯電纜 港島多區大停電 仍獲額外利潤獎勵 政府引入懲罰機制」獲2,118票入選十大。

消委會主席陳錦榮表示，「十大消費新聞選舉」今年已經踏入第20個年頭，除有傳媒朋友的大力支持，每年消費者亦踴躍參與。而政府新設的持續消費措施亦是消委會一直倡議的議題。

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