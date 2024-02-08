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2024-02-08 04:31:55
日報

深圳灣口岸一連五晚通宵運作 增開兩臨時通宵巴士線

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市民除留港度歲，相信亦有不少人「北上」，深圳灣口岸年三十至年初四(9至13日)期間，將改作通宵運作。口岸到時有新增臨時通宵巴士服務，包括往深圳灣至元朗站及天水圍站的NB2線，及深圳灣至屯門的NB3線。主要跨境巴士營運商，灣仔、太子及尖沙咀等加開前往深圳灣通宵服務。

警方表示，會按現場交通情況，分兩階段實施特別交通安排，當深圳灣口岸出現一定車龍，跨境私家車要進入預設等候區排隊。警方會透過社交平台及電台等不同渠道，向駕駛人士發放車輛輪候時間最新訊息，駕駛人士宜預先安排行程，如有車輛在輪候區希望折返，警方會彈性處理協助離開。

羅湖口岸在年三十及年初二，延長旅客清關服務至翌日凌晨2時，港鐵東鐵綫尾班車，金鐘站最後一班開往羅湖站的列車會在凌晨12時56分開出，而羅湖站開往金鐘的尾班車會在凌晨兩點半開出。

香港在年初一和年初二均有大型賀歲活動，預計亦有內地旅客來港欣賞。警方指，與運輸署和業界商討後，決定在初一花車巡遊和初二煙花當晚，在西九龍高鐵站J1和J2出口，設立臨時過境巴士站，下午3時起會提供深圳灣過境巴士服務，而到晚上8時起，會提供皇崗過境巴士服務；而旺角鴉蘭街金都廣場對開的跨境巴士，亦會24小時提供服務。

九巴於大年初一(10日)凌晨至周二(13日)凌晨開辦特別通宵路線N276(天慈至新田運輸交匯處)，乘客可於元朗乘搭N276線前往新田運輸交匯處，經24小時運作的落馬洲/皇崗口岸過境前往深圳。九巴及龍運會密切留意客流量，適時加強各口岸及相關接駁路線，包括B1、B9及多條來往新界各區、港珠澳大橋及機場巴士線。

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