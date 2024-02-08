港大教育學院伺服器上周二遭入侵 或涉7400師生課程申請人資料

港大教育學院伺服器上周二(30日)遭入侵，初步評估或涉7,400名學者、學生和研究生的資料及學習進度等。港大教育學院在事隔超過一星期、昨才公布事件，強調目前無證據顯示，外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。教育學院對今次事件深表遺憾，正就此事件通知學生和校友，並將持續檢視情況，適時再作進一步通知。私隱專員公署呼籲受影響人士若懷疑個人資料被外洩，可向公署或相關機構投訴。

港大教育學院昨出新聞稿公布事件，指學院的電腦伺服器於1月30日遭受網絡攻擊，學院發現後即時確保伺服器連結已中斷。而外聘的網絡安全顧問及港大資訊科技服務就事件展開徹底調查，遭到入侵後3日，教育學院得以檢視相關的日誌檔案，隨後發現學院的一些內部文件，包括課室預約記錄、內部指引、系統管理文件及自2012年起的會議議程文件和會議記錄，或已外洩。經初步評估，檔案可能涉及的個人資料包括約400名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究生課程申請人的摘要。