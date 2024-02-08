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2024-02-08 17:03:00

港鐵感謝日｜2.24推半價乘車日　2月下旬再推「早搭有賞」優惠

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港鐵感謝日｜港鐵2.24推半價乘車日　二月下旬再推「早搭有賞」優惠

港鐵感謝日｜港鐵2.24推半價乘車日　二月下旬再推「早搭有賞」優惠

港鐵宣布再推出感謝日活動，港鐵指，將於2024年2月24日（星期六）推出「感謝日」活動，以半價車費優惠答謝乘客。

「感謝日」加密列車班次詳情：

港鐵2.24用八達通全日半價乘車

港鐵表示，乘客於2月24日使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。半價優惠包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程，亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

「感謝日」當天，綫路部分將於不同時段行走較平時周六更頻密的班次，為配合因應優惠的額外乘客量，當日多條綫路合共增加約370班車服務市民。六條港鐵綫路包括：

  • 港島綫
  • 南港島綫
  • 荃灣綫
  • 觀塘綫
  • 屯馬綫
  • 東鐵綫

同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。 公司會安排額外職員在港鐵站協助乘客，同時密切監察車務情況，因應實際需要， 適時調整列車服務及人手安排。要注意，「感謝日」半價優惠不包括感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍女士表示，2月24日適逢元宵佳節，希望半價乘車加上更頻密的列車班次，可以方便市民外出與親友歡渡節日。

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港鐵2.26將推「早搭有賞」活動

此外，由2024年2月26日起，「早晨折扣優惠」將會調整為車費的75折； 而在2月19日至3月28日，公司會推出「早搭有賞」優惠。

乘客只需使用已連結 MTR Mobile 賬戶的相同成人八達通，在推廣期内逢星期一至五（公眾假期除外）乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿五次，即可透過MTR Mobile換領一張港鐵車站商店10元電子禮券。優惠期間，每位MTR Mobile登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。

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