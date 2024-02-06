演藝學院畢業作品演出取消　楊潤雄：校方與老師討論後決定

演藝學院今屆舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》原定本月下旬上演。校方稱學院製作安排有變動，突然取消演出。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指是校內決定，他會了解事件。

楊潤雄今早在電台節目表示，昨日知道事件，但由於太忙，未詳細了解。而據他所知這是校方與老師討論後的決定，強調局方支持學校做好教育工作，他會去了解事件。

成員：「作為人，做錯了甚麼？」

多名劇組成員於社交平台表態，慨嘆近5個月來的努力和心血，因為一個決定而付諸東流。有學生演員稱不是不明白學院的立場，但作為演員，初衷只是讓觀眾看到。另有成員表示一直在想作為學生，作為藝術工作，作為本土年輕人，作為人，做錯了甚麼？