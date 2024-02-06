熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-06 04:31:59
日報

球王缺陣 全城盡興變盡「㷫」 港府曾要求美斯「補鑊」不果 Tatler Asia撤回1600萬資助申請

分享：
頭版

原本全城盡興的國際邁阿密對戰港隊賽事，最終因球王美斯臨場缺陣，在一片噓聲和「回水」喝罵下，變成全城盡「㷫」。港府連番要求主辦方Tatler Asia親身交代事件，Tatler Asia主席終於昨傍晚現身，宣布撤回1,600萬元政府資助申請，強調在下半場獲悉美斯因傷無法出賽後，已向球隊管理層要求美斯向球迷講話，惟不成功，但未有回應任何提問，包括會否向球迷退款等。政府表示，會進一步研究主辦方放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並敦促其積極回應社會各界的要求，包括購票入場球迷。

美斯訪香港 國際邁阿密 美斯

球場一塊賽事宣傳紙板日前疑被破壞，美斯的「頭部」掉在地上。(林靄怡攝)

TatlerAsia MichelLamunière

Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière (林俊源攝)

國際邁阿密對港隊的友賽，獲得政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，惟最終因美斯全程坐在後備席未有出賽，被真金白銀購票入場的球迷形容為「世紀大騙局」。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨中午表示，希望主辦方親身出來和大家交代事件，主辦方其後在傍晚召開記者會。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在會上，宣布撤回「M」品牌及向政府申請的1,600萬元資助，又說國際邁阿密主教練馬天奴賽前提交的官方球隊名單，顯示美斯和蘇亞雷斯等已列入後備名單，代表適合上場(fit to play)，惟上半場結束後獲球隊通知美斯因傷無法出賽，公司遂立即通知港府，並在下半場促球隊要求美斯向球迷交代，最終不能成事。

主辦方對活動令人失望深感遺憾，理解並深感本地、海外球迷和賽事持份者的失望心情(fully understand and share the disappointment)。不過，Michel在記者會僅讀出347字的英文聲明，未有回應在場記者提問，包括會否向球迷退款等。翻查傳媒賽前一小時在大球場取得的出場紙，後備球員名單明確列出11名後備球員，包括美斯，而球場大屏幕及播報員讀名單時亦確認美斯列席。至於國際邁阿密Facebook專頁開賽前3分鐘的帖文，則顯示美斯未有列於正選或後備名單上。

政府發言人回覆本報查詢時形容，撤回「M」品牌及資助申請是主辦方處理事件的第一步，當局會進一步研究放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並繼續敦促主辦方積極回應各界要求，包括公開其與國際邁阿密的合作安排，以及如何回應購票入場球迷訴求等。 

國際邁阿密

國際邁阿密FB賽前列出沒有美斯的出場名單。

文化體育及旅遊局長 楊潤雄

文化體育及旅遊局長楊潤雄 (林靄怡攝)

政府曾要求美斯向球迷交代不果

楊潤雄前日有親自到場觀賽，並在賽後與球隊合照，他昨見傳媒時透露主辦方賽前曾確認美斯將於下半場出場，及後改稱他將因傷缺陣，又指政府開出的贊助條件列明，除非安全、健康條件出現問題，否則美斯須落場最少45分鐘。

楊潤雄續說，當發現美斯下半場仍未上陣時，已立即要求主辦方向球隊跟進及提出美斯落場要求，及後獲回覆指美斯因傷未能出場。至完場前10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場，政府遂要求主辦方採取補救行動，包括要美斯親自向球迷交代、代球隊領獎等，但終未能成事。

政府前晚深夜的第二篇新聞稿，批評主辦方及國際邁阿密的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷的期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。被問到政府會否覺得受騙時，楊潤雄表示的確見到美斯來港，賽前一日亦有參與原先談好的活動，「所以我覺得都要睇返事實係點。」他指政府會吸取今次經驗，相信只要大家努力，本港仍可繼續保持盛事之都地位。

國際邁阿密 美斯

美斯昨晚飛抵東京。(國際邁阿密圖片)

國際邁阿密昨晚飛抵日本

本報記者昨到訪Tatler Asia位於黃竹坑的辦公室，只見大門鎖上，門外告示指全體員工在家工作一日。另外，前晚有球迷到球隊下榻的酒店大堂守候，其中一名操普通話男子更疑因情緒激動，被多人按在地上制服。國際邁阿密一行人昨沒有公開行程，晚上乘私人飛機抵達日本東京，球隊昨早亦在X(前稱Twitter)發文宣傳明日與日本聯賽冠軍神戶勝利船的友賽。似乎在粉碎取消賽事傳聞。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受