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2024-02-07 12:30:00

瑪麗醫院48歲心衰竭男病人急需換心　郭太：佢係好好先生 (更新)

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瑪麗醫院一名48歲心衰竭男病人急需換心。他的心臟僅餘20%功能。(陳奕釗攝)

瑪麗醫院一名48歲心衰竭男病人急需換心。他的心臟僅餘20%功能。(陳奕釗攝)

【12:30更新】瑪麗醫院今(7)作出緊急換心呼籲，指一名48歲姓郭的男病人患有缺血性心肌病，現時有嚴重心衰竭，心臟功能只剩20%，需要依靠機械輔助維生，急需在兩至三周內進行心臟移植手術，希望有善心人士給予援手，病人目前排在心臟移植輪候名單首位。

黃金時間兩至三周內

院方及家屬呼籲善心人，換出O型血的屍心，以延伸病人生命。病人的血型是O+，身高1.68米，重57公斤，可接受身高1.6米以上的O型血人士捐出屍心。院方相信若能成功進行心臟移植手術，病人能康復機會極高。

瑪麗醫院一名48歲心衰竭男病人急需換心。(陳奕釗攝) 郭先生現須靠機械維持生命。 郭先生與郭太孕育一女。 郭先生現在深切治療部治療，需要插喉及機械維持生命。 院方已為病人加設左右心室機械輔助。(陳奕釗攝) 院方已為病人加設左右心室機械輔助。(陳奕釗攝) 葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖指，病人心臟功能非常弱，現僅餘20%功能。(陳奕釗攝) 郭太太形容，丈夫是一名「好好先生」。(陳奕釗攝) 弟弟就表示，哥哥十分照顧長者、同輩和後輩。(陳奕釗攝)

僅餘20%心臟功能   須機械維持生命

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政指，該名男病人自去年12月因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診並入院，同月11日已需要使用臨時人工心肺機，至同月18日轉至瑪麗醫院時，院方需設置左心室輔助，至24日聖誕節時右心室再加機械輔助，到今年1月6日時，院方嘗試拆除右心機械輔助，但因心律不正等原因未能成功，惟有在1月8日時，院方再放回機械輔助。

葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖指，病人心臟功能非常弱，亦因心血管問題令心臟大範圍受損，出現惡性心律，現僅餘20%功能，即使用藥物或其他治療方法亦未能治療惡性心律，改善心臟功能衰弱的問題，導致心臟移植是唯一根治方法，因此希望有善心人捐出合適器官。

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郭太：女兒擔心爸爸變得沉靜少言

在場的郭太太形容，丈夫是一名「好好先生」，身體一直很好，從沒試過大病，做機械維修工作，周一至六上班，周日才放假，平時工作態度認真，對家庭和女兒都照顧有加，家中的大小事都願意幫忙，女兒現時看到在深切治療部插喉的父親亦不禁嚇倒，很擔心會失去父親，每日放學都詢問爸爸的最新情況，亦較以往沉靜少言。郭太希望丈夫能獲得屍心，並順利完成手術、健康出院。

郭先生先生的弟弟就表示，哥哥十分照顧長者、同輩和後輩，而且每做一件事都十分專注，呼籲善心人為哥哥續命。

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