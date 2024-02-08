環保署公布整體空氣質素情況 2023年為回歸以來第二佳

空氣質素良好不但令人感到舒適，亦能保障健康。環保署昨日公布本港2023年整體空氣質素情況，指去年復常後，本地空氣污染物排放量回復至較正常水平，但空氣質素仍較2021年和疫情前的2019年佳；除懸浮微粒的水平相若外，其他大氣中的空氣污染物水平改善了20%至75%不等，空氣質素是回歸以來第二好的一年。署方預料未來空氣指數會持續改善。

環保署指，去年香港空氣質素大致符合香港空氣質素指標，一般空氣中的可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子、二氧化氮及二氧化硫的年均濃度自2011年以來分別減少40%、至69%；同期路邊空氣污染物年均濃度亦分別減少46%、至58%，本港低能見度時數則大幅下降逾八成，由2004年的1,570小時減至2023年的296小時。臭氧的年均濃度在過去數年亦漸趨平穩。