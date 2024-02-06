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2024-02-06 16:10:00

男子跌出拖車伏屍機場滑行道　機管局：工作時疑未扣安全帶　60歲司機涉危駕致死被捕 (更新)

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男子伏屍機場滑行道，疑意外跌出拖車遭飛機輾斃。(電視截圖)

男子伏屍機場滑行道，疑意外跌出拖車遭飛機輾斃。(電視截圖)

【16:10更新】

機場凌晨發生罕見致命意外，一名南亞裔男子伏屍滑行道。事發在今日(6日)凌晨3時許，警方接獲機場職員報案，指發現一名男子在機場跑道南路昏迷不省。救護員趕至現場，證實事主當場死亡，初步不排除事主曾被車輛或其他載具輾過，案件列作「致命交通意外」跟進。警員由機場車輛引領前往意外現場調查，並拍攝事主乘坐的拖車以作記錄。機管局表示，死者為負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司(CASL)員工，並稱據現場了解，該名員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶。

警方表示，意外中一名34歲外籍男子死亡。經初步調查，相信該名男子為一輛由一名60歲男子駕駛的特別用途車輛的乘客，懷疑他在拖運飛機期間意外跌出車輛並被飛機撞倒。該名特別用途車輛司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

案件列交通意外跟進。(資料圖片)

案件列交通意外跟進。(資料圖片)

案件列交通意外跟進

消息指，死者為拖飛機作業人員，事發前乘搭飛機拖車後座，拖車司機拖飛機往西停機坪，完成任務後，拖車司機發現後座同事不知所終，沿路尋找，終在機場跑道南路J6滑行道發現該事主倒臥地上，昏迷不省，於是通知機場職員報案。警方初步懷疑事主意外跌出車外，其後被飛機輾過，正調查意外起因。

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機管局表示，今日凌晨約3時接獲報告，一名負責飛機拖曳工作的中國飛機服務有限公司員工，被發現倒臥在機場停機坪的滑行道上。消防、救護及警方接報後隨即到場，證實該名員工已經死亡。據現場了解，該名員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶。警方正循交通意外方向調查事件成因，機管局將配合調查。 機管局對相關機場員工的離世表示難過，對其家屬表示慰問。機管局已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜。

工會：死者為新入職工程人員

至於香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，據初步了解，死者為一名新入職的工程人員。他指，按一般拖飛機作業程序，會由拖車拖動飛機往所需指定位置，期間拖車與飛機由牽引桿連接，過程中拖車上除了有司機，亦有負責牽引桿連接的工程人員。李永富不排除涉事工程人員因新入職，對機場工作環境不熟悉，但認為公司亦有需要檢討工序安全問題。

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機場空運員工協會亦深表哀悼和痛心，期望有關營辦商向員工家屬提供適切的支援，包括經濟方面。該協會今日(6日)亦緊急約見機管局，表達安全意見，包括期望機管局及營辦商做好所有設備工具的維修維護，以保障設備工具良好運作；建議機管局及營辦商在飛機拖車上安裝「安全裝置智能提示燈號」，有助提示機場地勤前線人員工作時做好所有安全措施，切實保障生命安全；以及加強職業安全宣傳推廣，增加員工安全意識。

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