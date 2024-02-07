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2024-02-07 17:04:44

男護士涉舌吻15歲女童非禮罪脫　官：行為不專業但構成不猥褻

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一名23歲男護士涉舌吻15歲女童非禮罪脫，控方覆核敗訴。(資料圖片)

一名23歲男護士涉舌吻15歲女童非禮罪脫，控方覆核敗訴。(資料圖片)

一名23將軍澳普通科門診診所男護涉嫌趁一名15歲女童到診所清洗傷口，與她舌吻，早前經審訊後脫非禮罪，控方不服提出覆核，今(7日)在九龍城裁判法院陳詞。裁判官認為，被告行為只能顯示相當不專業，但不代表如控方所謂嚴重違反社交禮儀，或令侵犯行為變得猥褻，決定維持原判，被告非禮罪名不成立。

被告譚永東，23歲，報稱男護士，經審訊後一項猥褻侵犯罪名不成立。控罪指，他於2022119日，在香港將軍澳寶琳北路99號將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室内猥褻侵犯15女童X

官叮囑被告好自為之

裁判官林子康裁決認為，女童X案發後主動在社交平台聯絡被告，未見女童有驚恐或迴避情況，而且女童就被告是否有「伸脷」有3種說法，存在矛盾，而且被告在侵犯前曾詢問女童能否親嘴，結果被告得到女童的配親吻本質上非猥褻行為，不能排除被告與女童相處過後產生好感，未有足夠證供顯示被告有猥褻意圖，最多只能反映相當不專業，並不代表如控方所說違反社交禮儀，或令侵犯行為變得猥褻，裁定控方覆核失敗。

然而，林官警告被告，指作為執行職務的護士，如對受情緒困擾的未成年異性作出不恰當行為，某程度相當可恥，提醒他好自為之，切勿重蹈覆轍

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