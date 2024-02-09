疫後料實體利是增 電子利是難替代 環團籲重用利是封｜農曆新年2024

電子支付普及，近年派發電子利是愈趨普遍，亦較環保。中銀去年新春客戶派發電子利是次數按年增逾四成，金額亦增長兩成；渣打客戶去年派電子利是量亦有增幅。有專家認為，疫後港人拜年仍會派實體利是，與內地有較大地理區隔不同，電子利是難成主流。去年回收1,280萬個利是封的綠領行動估計，今年市民派實體利是量會增加，籲市民使用重用利是封。 記者︰曾偉龍 近年因疫下群聚減少，加上電子支付普及和環保因素，愈來愈多港人派電子利是，取代實體利是。《am730》向四間有提供電子利是服務的銀行查詢女中銀香港覆稱，去年新春期間，客戶透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是總筆數按年增長逾四成，總金額則較2022年增長逾兩成。渣打香港去年曾表示，去年農曆新年首五日期間透過渣打SC Pay 「轉數快」派發的「e-利是」較去年同期增加，其中近六成面額達200元或以上。

不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，過去疫情下較多人使用電子利是，主因是拜年等聚會減少，今年是疫後復常第二個農曆新年，拜年活動全面復常，市民會按傳統派發實體利是，「見到面冇理由仲用電話過數，而且好多都係派畀小朋友，佢哋有冇戶口都成問題」。他續指，內地電子紅包盛行，是因為很多親友離鄉工作，地理區隔較大，難以派實體利是，情況與港人經常會面不同，電子利是不會成為主流，但相信有移民海外的港人會派電子利是。

他又分析，政府在疫後派發電子消費券，故各電子支付平台去年推出電子利是優惠，爭取市場佔有率，但如今市場大致成熟，「要轉電子支付嘅都轉咗……茶餐廳個個都有八達通」，平台未必會加大推廣電子利是，估計派發量不會有明顯增長。 綠領行動去年估計回收到1,280萬個利是封，較疫前2019年的1,050萬個為多。但綠領行動項目助理經理鍾珮筠表示，去年新春市民仍未完全恢復拜年，仍有較多人派電子利，而今年完全復常，加上派實體利是仍是港人傳統，估計利是封的用量將會比去年增加。

對於電子支付普及下，香港會否與內地一樣盛行電子利是，她估計，除銀行和部分企業會派電子「開工利是」，大部分人仍會派實體利是，「內地電子支付普及好多，佢哋現金（交易）已經好少，同香港大部分人袋現金唔同」。她鼓勵市民使用重用利是封，「繼續重用一個利是封，已經係環保地派利是」。綠領行動今年將增加重用利是的派發點，預料派出190萬個重用利是封。

綠領行動 利是封回收重用大行動

每年回收利是封數量 年份 / 回收量

2019年 / 1,050萬個

2020年 / 350萬個

2021年 / 560萬個

2022年 / 320萬個

2023年 / 1,280萬個