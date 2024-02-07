科大榮休教授劉紀美當選美國國家工程院院士

香港科技大學電子及計算機工程系榮休教授兼新興跨學科領域學部研究教授劉紀美，憑籍她於「 III-V半導體器件在矽組件上的應用，對光子學及電子學所作出的貢獻」，當選為美國國家工程院院士。她是今屆新增114位院士和21位國際院士中唯一當選的香港學者。美國國家工程院表示，此乃工程學的最高專業榮譽之一。
科大表示，劉紀美在其研究生涯中屢創突破，是少數於電子及光電技術領域享負盛名的學者。她是次當選院士，不但成為少數香港土生土長的院士之一，亦證明了她在科大所領導的世界級研究，備受世界各地同儕讚譽。劉紀美表示，非常榮幸能當選美國國家工程院院士。此崇高的殊榮不僅肯定她在半導體材料及元件方面的貢獻，亦為其科大的研究團隊，開啟更多與卓越的工程界領袖交流與聯繫的機會。
校長葉玉如祝賀劉紀美當選美國國家工程院院士，印證了她在光子學和電子學領域的卓越貢獻，以及她為研究和創新所付出的不懈努力。
劉紀美在香港土生土長，於香港培正小學與中學部渡過14年的學習生涯。她其後於美國明尼蘇達大學取得物理學學士與碩士學位，並在美國萊斯大學取得電機工程學博士學位。1998年，劉紀美以馬薩諸塞州阿默斯特大學教授的身份到科大出任訪問教授，展開科大之旅。兩年後，她正式加入科大，並成立了光電科技中心。在科大工作的二十多年間，劉紀美致力追求創新與突破，她徹底改革了LED技術。她與團隊開發了Micro-LED微顯示晶片，並成功進行商品化，可應用於不同的可穿戴和可攜式設備，例如AR和VR顯示器、便攜投影機及智能手機等。
劉紀美另一項廣為人知的技術，是她運用金屬有機化學氣相沉積 (MOCVD)，實現高功能 III-V半導體器件與工業用矽組件之間的有效耦合。這不僅為現今節能和高性能光子及電子學技術發展的一個重要里程，更為推動高速、低功耗光的互聯網通訊發展帶來重大影響。