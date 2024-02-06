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2024-02-06 16:57:00

網上熱話｜免費坐Uber攻略網上兜售　賣家：一次回本有買趁手

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網上兜售免費坐Uber攻略 賣家：一次回本有買趁手

網上兜售免費坐Uber攻略 賣家：一次回本有買趁手

近日，網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以70元至150元不等的價格向他人兜售攻略，雖然大部分人聽後都一笑置之，但是也有人見價格低廉，認為值得一試而買來看看，豈料這份攻略竟真實可用，頓時掀起了一陣瘋傳。

近日，網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略 網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略 近日，網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略 近日，網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略 網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略 網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以$70-$150不等的價格向他人兜售攻略

《am730》亦收到讀者提供的一份攻略副本，內容大致是教導Uber App用家，透過不停申請新帳戶，無限領取Uber App內的新用戶優惠碼。不過，由於該優惠碼只有效一次，所以用家需每坐一次車，便開一個新Gmail戶口，用來申請Uber App帳號；或者透過淘寶租用香港電話號碼，以電話號碼申請Uber帳號。

網上聲稱免費坐Uber攻略：

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簡單來說，就是不停開新帳號去無限享用新人優惠，賣家亦在攻略中提到不要太頻密用同一張信用卡登記付款，否則容易被Uber識破，同時一再強調此事並不違犯、Uber也不會作出控告，只是方法麻煩，但是真的能夠為用家省錢。

此事一出，不少買到攻略的人開始與身邊朋友分享，也有網民買下攻略變身賣家再兜售，一時間在各大平台掀起一陣亂象。

 

一位賣家在看到本報報導後於社交平台高調表示自己四日間已獲利$3000，若以$70一位計算的話，大概有42人向她購買了免費坐Uber攻略。

一位賣家在看到本報報導後於社交平台高調表示自己四日間已獲利$3000，若以$70一位計算的話，大概有42人向她購買了免費坐Uber攻略。

賣家：4日獲利3000蚊

一位賣家在看到本報報導後於社交平台高調表示自己四日間已獲利3,000元，若以70元一位計算的話，大概有42人向她購買了免費坐Uber攻略。

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Uber 發言人表示：「Uber 知悉事件，團隊正在處理相關事件。如Uber 發現或相信用戶帳號或用戶在使用優惠碼時涉及欺詐或不法行為，或違反Uber 的一般使用條款或社群指引，Uber或會停用該用戶帳號及撤銷相關優惠。」

Uber 發言人表示：「Uber 知悉事件，團隊正在處理相關事件。如Uber 發現或相信用戶帳號或用戶在使用優惠碼時涉及欺詐或不法行為，或違反Uber 的一般使用條款或社群指引，Uber或會停用該用戶帳號及撤銷相關優惠。」

Uber或會停用可疑帳號及撤銷相關優惠

針對是次事件，Uber發言人表示：「Uber 知悉事件，團隊正在處理相關事件。如Uber 發現或相信用戶帳號或用戶在使用優惠碼時涉及欺詐或不法行為，或違反Uber 的一般使用條款社群指引，Uber或會停用該用戶帳號及撤銷相關優惠。」

同時在討論區亦有網民表示發現自己App內的優惠碼已經失效，亦有網民指介紹新用戶的獎賞已被取消，惟暫時未能確定是網民個別情況抑或是Uber公司採取的反制行動，因此Uber App用戶在使用時可多加留意，避免優惠失效而出現非必要的支出。

 

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