美斯在港缺陣 解釋無法服眾 環時︰不能排除外部勢力藉此令港難堪

在港掀起「缺陣」風波的球王美斯，隨國際邁阿密到訪日本。球隊前晚在東京出戰日職勁旅神戶勝利船，美斯上陣超過30分鐘，港府隨即表示，希望主辦方及球隊能合理解答香港市民的疑問。內地《環球時報》社評指，美斯在香港的表演賽沒上場，不排除有外部勢力藉此令香港難堪。另有內媒足球記者引消息指，中國足協暫停與阿根廷足協合作，阿根廷隊下月在華友賽「99%取消」。
《環時》以「梅西(美斯)在踼一場事關誠信的比賽」為題，指主辦單位Tatler、美斯本人及其團隊解釋，美斯不在香港出場的原因主要是他「有傷在身」。社評認為「問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙，但他沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。」
指美斯在日出戰「生龍活虎」
社評稱美斯在日本出戰30分鐘，「顯示身體狀況良好」、「生龍活虎」，認為美斯和國際邁阿密的解釋無法服眾。社評指外界有很多猜測，「一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性」。社評提到有西方媒體藉事件抹黑香港，「說影響了香港的國際形象和聲譽，這簡直是胡說八道」。社評讚揚特區政府和市民以極大誠意及克制處理今次風波，展現出高度文明和開放，認為「場子搭好了，來的客人表現不好，對於東道主來說頂多有點掃興。要丟人那也只能是丟梅西(美斯)、邁阿密國際隊及Tatler的人」。
阿根廷赴華友賽「99%泡湯」
內地足球記者徐澤鑫昨在微博引消息指，阿根廷國家隊原定3月到杭州及北京上演的兩場友誼賽(對尼日利亞和科特迪瓦)預計「99%泡湯」。徐表示，美斯團隊不可能不知道在香港與日本上場與否的不同選擇意味著甚麼，「既然他用腳和五官做出了自己的決定，那之後的苦果只能讓自己和隊友幫忙吞下。」他強調在國家大義和民族尊嚴前面，「其他東西啥都不是，追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重。」
消委會接逾1100宗投訴 最大一宗涉8.2萬
本港消委會表示截至昨午5時，共接獲1,178宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中944宗涉本地消費者，234宗涉旅客，涉額共8,143,945元，平均每宗個案涉額6,913元，最高一宗涉82,960元。海關則稱截至昨午5時共接獲268宗相關舉報，已安排專責隊伍跟進和評估每宗個案，如發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。