美斯缺陣｜售票平台Klook刪「可欣賞美斯出神入化的球技」頁面 江玉歡促消委會海關調查

阿根廷球王美斯無落場參加國際邁阿密與港聯的表演賽，引起球迷不滿，港府誓追究責任。翻查資料，主辦方Tatler Asia及合辦單位等近月來多次以美斯為焦點宣傳今次球賽。當中，售票網站Klook於賽事門票簡介中，指明觀眾「可以欣賞球王美斯出神入化的球技」，惟現時該頁面已被刪除。立法會議員江玉歡促消委會及海關調查。

江玉歡在電台節目稱，對於主辦方昨召開記者會的回應絕不滿意，認為未有解釋事件原因及如何補償消費者。她認為主辦方官方網頁的宣傳資訊表達謹慎，只稱美斯會到港，至12月15日則稱球隊隊長為美斯，而「球隊」會與港聯作賽。

但她提及門票銷售方Klook則稱可欣賞美斯出神入化的球技，亦提及佐迪艾巴及布斯基斯將「獻藝」（兩者有後備上陣），但該頁面已無法瀏覽，促消委會及海關調查為何Klook會「講得多過主辦方」。她指如Klook屬代理，而相關資料由Tatler Asia提供，Tatler Asia亦需負責。

她又提到，Tatler Asia官網部分條款不利消費者，包括列明有權作最後決定，以及有權更改活動「Lineup」（中文版條款為「活動主辦單位保有增減或更換相關參與人士及更改、取消、終止或暫停本活動之權利」。