美斯缺陣｜楊潤雄︰若美斯日本上陣會「不開心」 惟不排除對方傷勢好轉

被問到如果美斯在明日於日本表演賽落場，他會否不開心，楊潤雄表示當然會，他亦不能排除經過幾日，美斯傷勢好轉。（資料圖片）

效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(6日)於電台節目指，事件不單牽涉主辦方Tatler與政府的關係，亦牽涉眾多入場球迷，包括專誠到港的旅客，主辦方撤回M品牌申請，只解決政府對主辦方的資助問題，當局會繼續要求主辦方向球迷交代。

楊潤雄指當日在球場，他本人有親自與球隊管理人溝通，清楚表達希望看到美斯出場。被問到如果美斯在明日於日本表演賽落場，他會否不開心，楊潤雄表示當然會，他亦不能排除經過幾日，美斯傷勢好轉。