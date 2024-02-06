美斯缺陣｜楊潤雄︰若美斯日本上陣會「不開心」 惟不排除對方傷勢好轉

效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(6日)於電台節目指，事件不單牽涉主辦方Tatler與政府的關係，亦牽涉眾多入場球迷，包括專誠到港的旅客，主辦方撤回M品牌申請，只解決政府對主辦方的資助問題，當局會繼續要求主辦方向球迷交代。
楊潤雄指當日在球場，他本人有親自與球隊管理人溝通，清楚表達希望看到美斯出場。被問到如果美斯在明日於日本表演賽落場，他會否不開心，楊潤雄表示當然會，他亦不能排除經過幾日，美斯傷勢好轉。
楊說，主辧方Tatler需要進一步向球迷交代發生了甚麼事，包括與國際邁阿密的關係和協議，如何努力尋求讓美斯落場，以及未來會否再向國際邁阿密跟進等，當局會向主辦方轉達市民和議員的意見。
當局審批資助 不需知道詳細協議
至於有關事前審批有關活動的資助申請，楊潤雄解釋主辦方申請時會作出承諾，並有初步資料讓當局知悉主辦方辦得到賽事，但主辦方與球隊之間的具體商討或詳細協議，涉及敏感商業資料，在正常情況下，當局審批活動申請時，都不需要知道有關資料，主辦方應盡力做好與球隊的各項安排。
對於Tatler是高檔時尚媒體，被批評缺經驗舉辦球賽。楊潤雄說，對於初次辦活動的單位，審批會更嚴謹，但不能因為對方第一次舉辦就不批准，否則永遠沒有新加入的單位，撇開美斯有否落場，主辧方的確有辦到一個比賽。