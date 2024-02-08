美斯缺陣｜《環時》指外部勢力或要香港難堪 內媒指中國足協與阿根廷隊停合作 下月訪華勢取消

在港掀起「缺陣」風波的球王美斯，隨國際邁阿密到訪日本，昨晚在東京出戰日職勁旅神戶勝利船，美斯上陣超過30分鐘，港府隨即表示，希望主辦方及球隊能合理解答香港市民的疑問。內地《環球時報》社評指，美斯在香港的表演賽沒上場，不排除有外部勢力藉此令香港難堪。另有內媒足球記者引消息指，中國足協暫停與阿根廷足協合作，阿根廷隊下月在華友賽「99%取消」。
《環球時報》社評以「梅西(美斯)在踼一場事關誠信的比賽」為題，指主辦單位Tatler、美斯本人及其團隊解釋，不在香港出場的原因主要是美斯「有傷在身」。問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙，但他沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行爲，事後的聲明中也沒有提道歉，讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。
社評：所有人心裡都有一桿秤
社評指，美斯在日本表演賽，顯示身體狀況良好，美斯和國際邁阿密的解釋無法服眾。社評又指，「從事態的發展來看，不能排除」香港有意打造盛事經濟，有外部勢力借此讓香港難堪的可能性，又指有西方媒體拿事件抹黑香港，說影響香港的國際形象和聲譽是胡說八道，香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理這場風波，展現了高度文明和開放。
社評說，一場正常的友誼賽該拿出甚麽態度和表現，所有人心裡都有一桿秤。沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰若背離這項運動的初心，不管出於甚麽動機，都不會有好結果。
內媒記者︰阿根廷3月赴華友賽「99%泡湯」
內地足球記者徐澤鑫今日在微博引多方消息指，阿根廷國家隊原定3月國際賽期到杭州及北京上演的兩場友誼賽(對尼日利亞和科特迪瓦)預計「99%泡湯」，除非「球王」再次上演逆襲扭轉國內一邊倒的輿情。他又指，阿根廷中國行主辦方的官員宣布取消和後續相關品牌的解約（目前還在合約內的至少還有3家）將陸續到來。
徐澤鑫表示，美斯的團隊不可能不知道在香港與日本上場與否的不同選擇意味著甚麼？「既然他用腳和五官做出了自己的決定，那之後的苦果只能讓自己和隊友幫忙吞下。」他強調在國家大義和民族尊嚴前面，「其他東西啥都不是，追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重。」
傳中國足協暫停與阿根廷合作
徐澤鑫及後引消息指，中國足協暫停與阿根廷足協相關合作，包括阿根廷國家隊。
對於阿根廷下月是否會在杭州奧體中心比賽，杭州濱江奧體中心營運有限公司回應指「暫時還沒有定下來，等確定的話官方平台會發布。」