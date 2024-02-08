美斯缺陣｜立會議員狂轟美斯 葉劉倡不准他再來 何君堯斥「落特首面」及辱華

阿根廷球王美斯在本港表演賽的「缺陣風波」，因昨日在日本站復出，令事件繼續鬧大，當局及多名立法會議員狂轟美斯。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨晚在社交平台X發文，稱港人痛恨美斯、國際邁阿密及風波「背後的黑手」，刻意且有計算地冷待香港。葉劉又指美斯的「謊言和虛偽令人厭惡」，認為「以後應不准美斯再來香港」。

霍啟剛批「球迷傷口撒鹽」 另外，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛於日本站賽後繼續發長文評論事件，指球隊在日本的表現和安排「絕對是在我們香港球迷傷口上撒鹽」，重申希望知道事件真相，得到一個合情合理交代。他又批評國際邁亞密班主碧咸於球隊日本站「悄悄去了卡塔爾(看亞洲盃)」，「日本站與他無關嗎？」

何君堯稱「有仇不報，非君子也」 另一議員何君堯於社交平台稱「我們一於就遺憾盡他們吧！有仇不報，非君子也」，又批評美斯不單止欺騙了香港球迷，頒奬禮上陣刻意迥避特首，繞過他從後而行，「明顯是落特首的面，侮辱特區政府」，他指更可惡的是，兩天後竟然奇蹟地康復，在日本出賽表演，「如果這不是辱華，又是甚麽？」 何於同文指以美國為首的西方勢力，不停以各種手段攻擊香港，清晰地看到地緣政治帶來的實質影響後，應決心完成23條立法。