美斯缺陣｜酒店活動與病童親切合照 「16萬見面會」牽線人疑為體育網紅

阿根廷球王美斯訪港缺陣風波愈演愈烈，不少周日購票想在香港大球場親眼欣賞球王腳法的球迷對偶像與他們欠交流感傷心。而有關美斯在港期間出席的活動陸續曝光，他曾於酒店活動與病童親切合照；至於盛傳的「16萬飯局」與美斯見面會合照，牽線人被指是一位名叫王濤的內地體育網紅。

願望成真基金表示，兩位願望童Ethan及岷泰的願望是與美斯見面，當中5歲的Ethan更得到美斯親筆簽名，他指美斯的奮鬥故事激勵他積極打倒病魔。

據招待國際邁阿密的酒店於上周六發出的新聞稿，美斯、佐迪艾巴、布斯基斯當日與願望成真基金的兩位願望童、香港退役運動員兼殘奧六金得主蘇樺偉、香港特殊奧運會足球隊成員李浩勇、香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮會面合照，讓孩子及本地傷健精英人士實現夢想，照片可見美斯笑容親切。

王濤曾稱舉辦「美斯香港球迷見面會」

體育、文化、演藝及出版界立法會議員霍啟剛昨撰長文時，曾引傳聞指主辦方以15萬套餐價，售賣與國際邁阿密球員合照的機會。

另最近小紅書平台瘋傳數張相片，是一位男孩在酒店內跟美斯合照，美斯更為他簽名。有網民指出，今次機會由一位叫王濤的男子牽線，「付了16W(萬)」取得此機會，有人更稱「王濤賺的多」。王濤去年於社交平台曾稱，美斯在香港的球迷見面會於上周六舉行。

王濤是何方神聖？據報他是抖音一名體育網紅，經常可以接觸到不同的球星，更試過與美斯做獨家訪問，及近距離接觸其金球獎，可見他與美斯關係匪淺，不過王濤至今未回應他於「16萬見面會」的角色，小紅書相關帖文之後亦消失。